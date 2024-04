Marcelo e a ideia irresponsável das reparações coloniais

Ao longo destes últimos oito anos como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa já tem uma longuíssima colecção de declarações infelizes. Mas na noite do dia 23 de Abril bateu o recorde do maior número de comentários bizarros produzidos no menor intervalo de tempo. Durante um jantar com jornalistas da Associação de Imprensa Estrangeira em Lisboa, o Presidente da República disse pelo menos cinco coisas totalmente inadmissíveis naquele contexto. As declarações sobre o seu filho e o seu “neto preferido” são absurdas. As declarações sobre o carácter “rural” de Luís Montenegro são absurdas. As declarações sobre o carácter “oriental” de António Costa são absurdas. As declarações sobre a actuação “maquiavélica” de Lucília Gago são absurdas. As declarações sobre “pagar os custos” do colonialismo são absurdas.

