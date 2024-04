Portugal deve “pagar custos” da escravatura e dos crimes coloniais, diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa diz que Portugal é responsável pelos crimes cometidos durante a escravatura transatlântica e a era colonial, e admitiu que há necessidade de indemnizações. Numa conversa com correspondentes estrangeiros, o Presidente da República declarou que Portugal “assume total responsabilidade” pelos erros do passado e que esses crimes, incluindo massacres coloniais, tiveram “custos”. “Temos de pagar os custos”, acrescentou em declarações citadas pela Reuters.

"Há acções que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso."

A ideia de pagar indemnizações ou de fazer outras reparações históricas pela escravatura transatlântica tem vindo a ganhar força em todo o mundo, incluindo esforços para estabelecer um tribunal especial para avaliar os casos.

Marcelo já tinha afirmado, em 2023, que Portugal deveria pedir desculpas pela escravatura transatlântica e pelo colonialismo, mas não chegou a apresentar um pedido de desculpas formal. No evento com a imprensa estrangeira, o Presidente português defendeu ainda que "reconhecer o passado e assumir a responsabilidade por ele era mais importante do que pedir desculpas".

Portugal foi o maior traficante no comércio transatlântico de pessoas escravizadas — mais de metade dos 12 milhões estimados em termos globais.

As reacções dos governos mundiais a estas exigências têm sido bastante diversas, assumindo uma maior visibilidade política nos últimos anos. Por exemplo, no final de 2022, o governo holandês anunciou a criação de um fundo de 200 milhões de euros para iniciativas relacionadas com o trabalho escravo nas colónias holandesas. No mesmo sentido, após duas décadas de fortes protestos e duras batalhas legais, as autoridades canadianas acederam, em Abril de 2023, a indemnizar as comunidades indígenas locais em 600 milhões de dólares. Já no que toca aos pedidos de restituição de património, alguns deles foram bem-sucedidos, como atestam as devoluções de outros fragmentos do Parténon por parte do Vaticano e da Itália.