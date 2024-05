Surpresa! O Governo não está a conseguir governar

É realmente espantoso, não é? Uma coligação de governo que tem no Parlamento apenas mais dois deputados do que o maior partido da oposição, e que recusou quaisquer negociações com o terceiro maior partido para assegurar um mínimo de estabilidade, descobriu, ao fim de um mês a mandar no país, que afinal não manda nada, e que lhe vai ser extremamente difícil governar. Mas que enorme surpresa. Quem poderia esperar que a soma de 78 com 50 fosse muito superior a 80, e que os senhores dos 78 e dos 50 se uniriam, sempre que necessário, para lixar a vida aos senhores dos 80?

