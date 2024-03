Stephen Colbert lamenta piadas sobre “desaparecimento” de Kate Middleton

Apresentador do The Late Show garantiu que nunca foi sua intenção “fazer pouco caso da tragédia de outra pessoa”.

À medida que a hashtag #WhereIsKate se popularizava nas redes sociais com teorias mirabolantes sobre o facto de a princesa de Gales estar ausente da vida pública — não obstante o facto de tal ter sido comunicado pela família real após a cirurgia abdominal a que foi sujeita em Janeiro —, o tema invadiu os talk shows e o The Late Show with Stephen Colbert não foi excepção.

Durante um episódio recente do seu programa, o humorista associou o rumor do desaparecimento de Kate a um apontado caso do príncipe William com Rose Hanbury, o que fez com que a modelo britânica acusasse o apresentador de difamação. As críticas do público também não se fizeram esperar, o que não surpreendeu Colbert: “No passado, muitas das minhas piadas já chatearam pessoas e tenho a certeza de que algumas das minhas piadas irão perturbar as pessoas no futuro”, disse no programa desta segunda-feira.

Afinal, como explicou, “eu conto muitas piadas e conto piadas sobre muitas coisas diferentes, principalmente sobre o que toda a gente está a falar”. E era precisamente esse o caso: “Nas últimas seis semanas a dois meses, toda a gente tem falado do mistério do desaparecimento de Kate Middleton da vida pública”, por isso nada mais natural do que fazer “algumas piadas sobre esse mistério e todas as reportagens sobre isso”.

No entanto, Colbert traçou uma linha vermelha ao seu humor: “Há um padrão a que tento manter-me fiel que é: não faço pouco caso da tragédia de outra pessoa.” E, após a revelação da última sexta-feira, em que a princesa de Gales anunciou estar a passar por quimioterapia preventiva após lhe ter sido diagnosticado um cancro, o apresentador não deixou passar a oportunidade para se retractar.

“Não sei se o seu prognóstico é trágico — ela é a futura rainha de Inglaterra e presumo que irá receber os melhores cuidados médicos possíveis. Mas independentemente do que seja, eu sei e tenho a certeza que muitos de vós, demasiados de nós, sabemos que qualquer diagnóstico de cancro de qualquer tipo é angustiante para o doente e para a sua família”, avaliou, rematando: “Eu e toda a gente aqui no The Late Show gostaríamos de estender os nossos votos de felicidades e de que a sua recuperação seja rápida e completa.”