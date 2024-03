“Kate devia estar aqui”, diz William na sua última viagem

Durante uma visita ao norte de Inglaterra, nesta terça-feira, William disse que a sua mulher "devia estar aqui sentada". Estas declarações foram feitas um dia depois de terem surgido as primeiras imagens de Kate desde a cirurgia, que ocorreu há dois meses, e que mostram a princesa em forma e saudável.

Kate, 42 anos, tem sido foco de especulações, rumores e teorias de conspiração bizarras nas redes sociais, levando a manchetes e intrigas em todo o mundo desde que se ausentou da vida pública devido a uma cirurgia abdominal a uma doença não cancerosa, mas não especificada, em Janeiro.

Na segunda-feira, um vídeo publicado pelo jornal Sun mostrava a sorridente princesa de Gales a caminhar e a carregar sacos de compras ao lado do marido William, o herdeiro do trono, numa loja agrícola em Windsor, perto da sua casa.

Filmado por um cidadão no sábado, este terá sido o primeiro registo de Kate desde o dia de Natal. O Palácio de Kensington não negou que o vídeo seja genuíno, mas recusou-se a comentar um assunto que considera ser o "tempo privado" dos príncipes.

"Se aquele vídeo de Catherine a caminhar rapidamente com um saco de compras não puser fim a esta especulação francamente selvagem e sem fundamento, então não sei o que o fará", afirma Katie Nicholl, autora real e correspondente da revista Vanity Fair.

Desde que foi hospitalizada em Janeiro, o gabinete de Kate manteve a sua posição oficial de que a princesa estava a recuperar bem e que apenas forneceria actualizações significativas, de acordo com o mantra real de "nunca reclamar, nunca explicar".

"Deixem-os em paz"

Segundo o Palácio, Kate só deverá regressar às suas funções oficiais depois da Páscoa, que se celebra a 31 de Março. No entanto, isso deu origem a rumores na Internet, e o pedido de desculpas de Kate, este mês, por ter editado uma fotografia para assinalar o Dia da Mãe, apenas provocou mais intrigas.

"Muitas pessoas pareciam não querer acreditar que a verdade era que ela estava em casa a recuperar de uma cirurgia abdominal claramente grave", continua Nicholas à Reuters.

Na terça-feira, William visitou Sheffield, no norte de Inglaterra, para apresentar novos investimentos no seu projecto de luta a favor dos sem-abrigo, um dos seus principais temas de campanha.

Com um ar descontraído, riu-se e brincou com o pessoal e os voluntários, e mais tarde referiu-se a Kate durante as discussões sobre os sem-abrigo e a primeira infância, um dos principais projectos da mulher. "Estamos a aventurar-nos no território da minha mulher", disse. "Ela devia estar aqui sentada para ouvir isto." William não fez qualquer referência à especulação em curso sobre a sua mulher, e parecia descontraído.

A doença de Kate ocorre na mesma altura em que o rei Carlos está a ser tratado de um tipo de cancro não especificado, o que significa que também ele foi forçado a adiar compromissos públicos.

Os boatos sobre a realeza têm sido tão febris que as embaixadas britânicas na Ucrânia e em Moscovo chegaram mesmo a publicar declarações no X, o antigo Twitter, na segunda-feira, para esclarecer que as notícias fabricadas nas redes sociais de que o rei tinha morrido eram, de facto, falsas.

Carlos tem mantido um perfil mais visível à medida que vai cumprindo os deveres oficiais do Estado enquanto está a ser tratado, e foi fotografado na terça-feira a encontrar-se com veteranos da Guerra da Coreia no Palácio de Buckingham.

Enquanto o mundo online continua a ser inundado de rumores, fora do palácio, os transeuntes diziam que Kate e Charles deviam ser autorizados a recuperar em paz.

"Acho que as pessoas deviam deixá-los seguir com as suas vidas", defende Judy Bradley, 61 anos. "É bom vê-la, fico feliz por ela estar de boa saúde, espero que tudo esteja bem, mas acho que devem deixá-los em paz."