Imprensa russa anunciou a morte de Carlos III. Embaixada garante que o rei está vivo

A notícia circulou nesta segunda-feira nos jornais russos, com a Embaixada britânica a avisar que os rumores são falsos através do Twitter.

“O rei morreu inesperadamente ontem à tarde”, lia-se num comunicado divulgado pela imprensa russa nesta segunda-feira, onde o Palácio de Buckingham anunciava uma suposta morte de Carlos III. A notícia foi de imediato desmentida pela Embaixada britânica na Rússia, que reitera que o soberano continua a trabalhar, apesar de ter sido diagnosticado com cancro no início de Fevereiro. “As notícias sobre a morte de Carlos III do Reino Unido são FALSAS”, avisam no X (antigo Twitter).

O comunicado da embaixada foi divulgado pela agência de notícias russa TASS, depois de vários órgãos de comunicação social terem veiculado a notícia da morte do rei inglês. As notícias citavam um suposto “anúncio de comunicação real” divulgado através do Telegram ─ é costume os Windsor divulgarem comunicados nas redes sociais, mas fazem-no em simultâneo na imprensa britânica.

Pouco depois, de acordo com o The Mirror, jornais como o Readkovka ou o Mash ─ ambos pró-Putin ─ corrigiram as notícias. “As notícias falsas sobre a morte de Carlos III espalharam-se rapidamente e foram desmentidas com a mesma rapidez. O rei da Grã-Bretanha está vivo e continua a trabalhar. Pelo menos é o que diz o Palácio de Buckingham”, escreve o Mash.

O próprio jornal do Kremlin, Rossiyskaya Gazeta, publicado pelo executivo de Vladimir Putin (que venceu novamente as eleições russas), corrigiu, no entretanto, a história falsa. “O rei Carlos III continua a trabalhar e a tratar de assuntos privados, informou o Palácio de Buckingham. Muitos canais do Telegram publicaram informações falsas e não verificadas sobre a morte do monarca.”

No Twitter, a suposta morte de Carlos também sido tema, com um vídeo da bandeira do Palácio de Buckingham a meia haste a circular, alegando que se trata de uma filmagem desta segunda-feira. Entretanto, a mesma conta Tracker Deep, diz que a bandeira britânica já terá sido colocada na posição normal.

The flag at Buckingham Palace has been reinstated at full mast.



Press at Buckingham Palace earlier in the morning were told to leave and were told that there would be no announcement from the Royal family at this time. pic.twitter.com/ZWaREYuxdT — TRACKER DEEP (@tracker_deep) March 18, 2024

Certo é que se continua a adensar o mistério em torno da família real britânica. Diagnosticado com cancro, Carlos III mantém as funções reais e tem aparecido frequentemente nas redes sociais, até para agradecer o apoio dos britânicos. O monarca de 75 anos subiu ao trono em Setembro de 2022, na sequência da morte de Isabel II, e foi coroado a 6 de Maio de 2023 na Abadia de Westminster, em Londres.

Já a princesa de Gales, Kate Middleton, não é vista oficialmente em público desde o Natal, e foi submetida a uma cirurgia abdominal programada em Janeiro. O regresso aos deveres reais está anunciado para depois de Páscoa, apesar de a agenda da futura rainha no site oficial dos Windsor continuar sem compromissos marcados até ao final do ano.

O Palácio de Kensington, que faz a comunicação dos príncipes de Gales, tem estado debaixo de fogo, depois de partilhar uma fotografia de Kate com os três filhos no Dia da Mãe. Alguns detalhes da imagem revelavam que tinha sido editada e as principais agências, como a Reuters, decidiram tirá-la de linha, justificando que não tinham explicação para os retoques.

Kate deu a explicação um pouco depois — “Tal como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com a edição” —, mas o mal já estava feito, e quase tudo serviu para questionar a veracidade do “boneco”: desde a sua mão direita desfocada até ao fecho de correr do seu casaco.

Entretanto, na passada quarta-feira, uma fonte do Palácio de Kensington fez uma actualização à Harpers Bazaar sobre o estado de saúde da princesa, revelando que ela está “bem”. Acrescentou que Kate tinha mesmo saído de Adelaide Cottage, a residência dos príncipes em Windsor, pelo menos três vezes nas últimas duas semanas. Durante um passeio, a fonte observou que ela estava “a sorrir, optimista e a apreciar o tempo ao ar livre”.

Outras notícias avançadas pela imprensa tablóide nesta segunda-feira, sem confirmação oficial, dizem que a princesa foi vista, neste fim-de-semana, com William, na propriedade do Castelo de Windsor. “Kate foi às compras com William e parecia feliz e bem-disposta”, noticia o The Sun.