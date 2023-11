Stephen Colbert a recuperar de rotura do apêndice. Late Show da CBS em pausa

A produção do programa The Late Show with Stephen Colbert foi suspensa, por o apresentador de televisão norte-americano de maior audiência estar a recuperar de uma cirurgia a uma rotura do apêndice, soube-se nesta segunda-feira.

A notícia foi dada numa breve declaração publicada no feed oficial do programa na plataforma de redes sociais Threads, apresentada como uma mensagem do próprio Colbert, no seu estilo irónico característico, sugerindo, em tom de brincadeira, que a culpa terá sido dos excessos do Dia de Acção de Graças.

“Lamento dizer que tenho de cancelar os nossos programas desta semana. Tenho a certeza que estão a pensar: ‘Overdose de peru, Steve? O barco do molho virou?’. Na verdade, estou a recuperar de uma cirurgia a uma rotura do apêndice”, lê-se na mensagem.

Colbert, de 59 anos, continua o texto a expressar gratidão aos seus médicos pelos seus cuidados e à sua mulher, Evie, e aos seus filhos “por me aturarem”, acrescentando: “Daqui para a frente, todos os emails para o meu apêndice serão tratados pelo meu pâncreas.”

Não foram fornecidos detalhes sobre quando ele adoeceu e foi submetido a uma cirurgia, quanto tempo ficou hospitalizado ou se já teve alta. Os seus representantes não responderam de imediato aos pedidos da Reuters para obter mais pormenores.

O cancelamento dos programas desta semana marcou a segunda interrupção da agenda de produção de Colbert desde que o seu programa, gravado perante uma audiência ao vivo no Ed Sullivan Theater, em Manhattan, regressou ao ar no início de Outubro, após a resolução de uma greve prolongada do sindicato dos argumentistas Writers Guild of America.

Colbert, o apresentador mais visto da televisão norte-americana, apresentou um episódio a partir da sua casa no mês passado, depois de ter recebido um teste positivo para a covid-19, antes do cancelamento dos restantes episódios da semana, segundo o jornal Variety, de Hollywood.

Entre as celebridades e artistas convidados que deveriam ter participado nos programas desta semana encontravam-se a actriz Jennifer Garner, o realizador Baz Luhrmann, o ex-líder da banda do Late Show Jon Batiste, o actor Patrick Stewart, a cantora e actriz Barbra Streisand e o actor Kelsey Grammer, informou a Variety.

A rotura do apêndice é uma das complicações possíveis de uma apendicite aguda, quando não é tratada atempadamente. O processo derrama bactérias na cavidade abdominal, o que pode resultar em infecções graves, como uma peritonite, ou até na morte. O tratamento inclui cirurgia para remover o apêndice e toma de antibióticos, além de poder ser necessário drenar a zona infectada.