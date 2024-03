Caso FTX: Procuradores pedem 40 a 50 anos de cadeia para Sam Bankman-Fried

O norte-americano Sam Bankman-Fried, fundador da bolsa de criptomoedas FTX, arrisca passar entre 40 e 50 anos na cadeia depois de ser condenado pelo desvio de oito mil milhões bilhões de dólares (7,3 mil milhões de euros) de clientes da sua antiga empresa. Essa é pena que foi pedida esta sexta-feira pelos procuradores encarregues da acusação. A sentença final do caso, julgado em Manhattan, Nova Iorque, será conhecida a 28 de Março de 2024.

Em Novembro, um júri considerou Bankman-Fried, de 32 anos, culpado de sete acusações de fraude e conspiração. Os procuradores federais de Manhattan explicam que "milhares de pessoas" em todo o mundo, incluindo residentes de países devastados pela guerra, confiaram as suas poupanças à FTX.

Mais de 100 entidades baseadas em Portugal, entre investidores individuais e empresas, também admitem ter sofrido perdas com o colapso da bolsa.

"Mesmo agora, Bankman-Fried recusa-se a admitir que o que fez foi errado", escreveram os procuradores na sua recomendação de sentença. "A sua vida nos últimos anos tem sido uma vida de ganância e arrogância sem igual; de ambição e racionalização; e de cortejar o risco e jogar repetidamente com o dinheiro de outras pessoas".

Os procuradores pedem ainda o confisco de património no valor de 11 mil milhões de dólares para ressarcir os investidores da FTX que foram lesados.

Por seu turno, o advogado do antigo bilionário, Marc Mukasey, disse ao juiz distrital Lewis Kaplan que uma pena de prisão de entre cinco a seis anos seria adequada, assegurando que os clientes da FTX receberiam a maior parte do seu dinheiro de volta e reiterando que Bankman-Fried não tinha como objectivo roubar.

Bankman-Fried planeia recorrer da sua condenação e da futura sentença.

O resumo do caso FTX A queda da FTX foi rápida. Em Setembro de 2022, era uma das maiores bolsas de criptomoedas. Em entrevista à CNBC, o fundador, Sam Bankman-Fried chegou a falar sobre como tinha conseguido escapar à crise no sector, com clientes que transaccionavam “pelo menos” 100 mil dólares (96 mil euros) por dia. Só que muito disto era uma ilusão. Em Novembro de 2022, porém, Sam Bankman-Fried anunciava a sua demissão nas redes sociais e apresentava um pedido de insolvência nos Estados Unidos. Os principais investidores da FTX tinham abandonado o negócio, lançando dúvidas sobre a solidez das empresas do grupo. A FTX enfrentava efectivamente uma crise de liquidez, sem dinheiro suficiente para responder aos pedidos de retirada de fundos dos seus clientes, e afogava-se em dívidas. A FTX usava a FTT, uma criptomoeda própria, para incentivar clientes a manter os seus depósitos naquela plataforma. Sem conhecimento dos seus investidores e clientes, o dinheiro depositado na FTX era usado para actividades especulativas da Alameda Research, um fundo controlado por Bankman-Fried. Em Novembro de 2023, Sam Bankman-Fried foi declarado culpado de sete crimes de fraude, de desvio de fundos e de lavagem de dinheiro. Ler mais: Sam Bankman-Fried declarado culpado de todas as acusações​

Educação privilegiada justifica sentença

Formado no MIT e filho de professores de Direito e de Ética da Universidade de Stanford, Bankman-Fried (melhor conhecido pela sigla SBF) trabalhou em Wall Street antes de aproveitar um boom nos valores de activos digitais como a bitcoin.

No memorando da sentença, os procuradores apontam para a educação privilegiada, de elite, de Sam Bankman-Fried como uma circunstância pela qual deve enfrentar uma sentença especialmente severa.

"Ele sabia o que a sociedade considerava ilegal e antiético, mas desconsiderou isso com base numa megalomania perniciosa guiada pelos próprios valores e senso de superioridade do réu", escreveram.

No julgamento, três ex-associados próximos testemunharam contra SBF, dizendo que o ex-milionário os orientou para desviar fundos dos clientes da FTX para cobrir as perdas do fundo de investimento Alameda Research, detido pelo mesmo empreendedor. Os procuradores avançam que Bankman-Fried também usou fundos de clientes para comprar imóveis de luxo nas Bahamas e para financiar campanhas eleitorais de políticos americanos que poderiam apoiar regulamentações favoráveis à criptomoeda FTT. A maioria, entretanto, já devolveu os donativos.

A sentença final do caso FTX é lida a 28 de Março. Bankman-Fried foi detido em Dezembro de 2022 nas Bahamas, onde a FTX estava sediada, e extraditado para os EUA. O norte-americano está detido no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn desde Agosto de 2023.