Mais de 100 investidores em Portugal tentam recuperar dinheiro perdido na FTX

Mais de 100 entidades baseadas em Portugal, entre investidores individuais e empresas, admitem ter sofrido perdas com o colapso da FTX e procuram agora recuperar o dinheiro no âmbito do processo de insolvência da plataforma de criptoactivos falida. Estes foram os investidores que responderam ao apelo da Offchain Lisbon, uma comunidade portuguesa de profissionais e entusiastas da tecnologia blockchain, que lançou um inquérito anonimizado para encontrar aqueles que foram afectados pela queda da FTX e que, entretanto, já contactou uma firma de advogados para representar estes lesados no processo de recuperação das perdas.

