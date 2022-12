Comunidade portuguesa quer avançar com acção colectiva contra a FTX

A Offchain Lisbon lançou um inquérito para reunir investidores que tenham sofrido perdas com o colapso da FTX e que queiram avançar com uma acção colectiva contra a empresa.

A Offchain Lisbon, comunidade portuguesa de entusiastas da tecnologia blockchain, quer avançar com uma acção judicial colectiva contra a FTX, uma das maiores plataformas de criptoactivos que colapsou no mês passado. A organização está, para já, a procurar investidores que tenham sofrido perdas com esta falência, através de um inquérito anonimizado.