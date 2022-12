Antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, foi detido nas Bahamas

As autoridades das Bahamas detiveram, na segunda-feira, o antigo CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. A confirmação foi feita pelo Procurador-Geral do país numa declaração na segunda-feira, citada pelo jornal The Guardian, acrescentando que as Bahamas receberam uma notificação formal dos EUA de acusações criminais.

"No início desta noite, as autoridades detivera, Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base numa acusação apresentada pelo distrito sul de Nova Iorque", disse o procurador-geral do distrito, no Twitter. São esperadas novas declarações esta terça-feira.

USA Damian Williams: Earlier this evening, Bahamian authorities arrested Samuel Bankman-Fried at the request of the U.S. Government, based on a sealed indictment filed by the SDNY. We expect to move to unseal the indictment in the morning and will have more to say at that time. — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 12, 2022

Bankman-Fried está a ser investigado pelo departamento de Justiça dos EUA depois da súbita impulsão da FTX, uma empresa avaliada em cerca de 32 mil milhões que declarou falência a 11 de Novembro.

Numa série de entrevistas e aparições públicas, Bankman-Fried reconheceu falhas na gestão de riscos, mas procurou distanciar-se de acusações de fraude. "Nunca tentei cometer fraude", disse Bankman-Fried, no final de Novembro num evento do The New York Times, acrescentando que "não tem qualquer responsabilidade criminal".

A FTX, que tinha estado entre as maiores empresas de criptomoedas do mundo, pediu protecção contra falência em 11 de Novembro, depois de os utilizadores terem retirado perto de seis mil milhões de euros da plataforma em três dias.

A crise de liquidez veio depois de Bankman-Fried ter transferido secretamente 10 mil milhões de dólares de fundos de clientes FTX para a Alameda, uma outra empresa sua, explica a Reuters, citando duas pessoas familiarizadas com o assunto. Pelo menos mil milhões de euros em fundos de clientes terão desaparecido.

Bankman-Fried demitiu-se do cargo de director executivo da FTX no mesmo dia em que o pedido de falência foi apresentado.