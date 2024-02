A culpa é do Passos – a campanha do PS vai mesmo ser isto?

Fosse eu militante do PS e teria vergonha de que a mensagem escolhida após mais de oito anos de governo fosse o espectro de um homem que abandonou a política activa no início de 2018.

Pedro Nuno Santos apresentou-se ao país em Dezembro com um discurso inspirador sobre o “Portugal inteiro”, que elogiei nestas páginas. Desde então, esse discurso inspirador tem coabitado com uma análise maniqueísta e demagoga da direita moderada, que em vez de ser vista como um adversário com ideias diferentes, é retratada como o quinto cavaleiro do apocalipse, que vem destruir o Estado Social e cortar reformas aos pensionistas.