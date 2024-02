Ministros do G20 dizem que a solução de dois Estados é a única solução para o conflito israelo-palestiniano

Chefe da diplomacia brasileira diz que houve “unanimidade virtual” sobre o tema durante o encontro de dois dias com os seus homólogos no Rio de Janeiro. Borrell corroborou.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G20, reunidos nos últimos dois dias no Rio de Janeiro, foram quase unânimes no seu apoio a uma solução de dois Estados enquanto único caminho para a paz no conflito israelo-palestiniano, afirmou, na quinta-feira, o chefe da diplomacia do Brasil, Mauro Vieira.

“Houve uma unanimidade virtual sobre a solução de dois Estados como a única solução para o conflito”, disse o ministro brasileiro, no encerramento da cimeira.

Vieira sublinhou que todos os membros do grupo composto pelas 20 maiores economias do mundo – Portugal esteve representado como país observador, a convite do Governo brasileiro, por João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros – enfatizaram a sua preocupação com a guerra na Faixa de Gaza e com o risco de o conflito se alastrar pelo Médio Oriente.

Segundo o ministro, houve pedidos de cessar-fogo e de autorização do acesso a Gaza para ajuda humanitária e “muitos” países criticaram a ofensiva militar de Israel em Rafah, a principal via de fuga dos deslocados e refugiados e de entrada de ajuda no enclave, junto à fronteira com o Egipto.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu Governo de coligação com partidos de extrema-direita rejeitam, no entanto, e em grande medida, o estabelecimento de um Estado palestiniano.

Não obstante, os Estados Unidos, principais aliados de Israel, continuam a defender que a solução de dois Estados é a forma mais viável de implementar uma paz duradoura na região. Washington tem, ainda assim, rejeitado os apelos de alguns países, como o Brasil, para um cessar-fogo imediato.

Apesar de os EUA terem vetado esta semana, e pela terceira vez, uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre o conflito, contribuindo para o crescimento da frustração internacional com o apoio do país a Israel, Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, diz que encontrou “pontos em comum” com vários membros do G20 sobre a situação em Gaza.

Numa conferência de imprensa realizada após a cimeira, Blinken afirmou que o fim do conflito era um objectivo comum a todos, mas defendeu que a melhor maneira para o conseguir é através de um acordo entre Israel e o Hamas sobre a libertação de reféns, que os EUA estão a ajudar a mediar.

“Pode haver diferenças sobre estratégias e pode haver divergências sobre esta resolução do Conselho de Segurança, mas estamos a tentar focar-nos verdadeiramente em obter resultados”, disse o chefe da diplomacia dos EUA.

“Putin quer continuar” a guerra na Ucrânia

O encontro dos ministros do Negócios Estrangeiros no Rio, que também serviu para o G20 definir a sua agenda sob a presidência do Brasil, durante este ano, focou-se essencialmente nos conflitos em Gaza e na Ucrânia.

O alto representante para a Política Externa e Segurança da União Europeia, Josep Borrell, também revelou que houve consenso sobre a necessidade de uma solução de dois Estados por parte de todos os oradores que falaram sobre o conflito.

“Não ouvi ninguém dizer que é contra. Houve um apelo firme à solução de dois Estados”, disse aos jornalistas. “É consensual entre nós.”

“Não haverá paz (…), não haverá uma segurança sustentável para Israel a menos que os palestinianos tenham uma perspectiva política clara de construírem o seu próprio Estado”, defendeu Borrell.

O chefe da diplomacia da UE disse ainda que a crise na Faixa de Gaza estende-se à Cisjordânia ocupada, que, afirmou está “totalmente a ferver” com colonos israelitas a “atacarem civis palestinianos”.

Sobre a Ucrânia, Borrell esclareceu que não viu qualquer sinal da Rússia de que venha a aceitar um cessar-fogo. “Putin quer continuar esta guerra”, lamentou, referindo-se ao Presidente russo.

Na reunião de quarta-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros ocidentais do G20 criticaram a Rússia pela sua invasão da Ucrânia, enquanto o ministro russo, Serguei Lavrov, os ouvia.

Blinken disse: “Se tivessem estado naquela sala, como esteve o ministro dos Negócios Estrangeiros Lavrov, teriam ouvido um coro muito forte (…) sobre o imperativo de acabar com a agressão russa [à Ucrânia].”

Mauro Vieira revelou ainda que todos os países do G20 apoiaram as prioridades que o Brasil definiu para o grupo para 2024: reformar as Nações Unidas e outras organizações multilaterais; combater as alterações climáticas; e reduzir a fome e a pobreza no mundo.