Portugal no G20: enorme oportunidade, grande desafio

Foi pela primeira vez que Portugal participou numa ministerial G20, esta semana no Rio de Janeiro. Num mundo ideal, as instituições formalizadas por tratados e com papel consagrado no direito internacional, mormente a Organização das Nações Unidas, tornariam supérflua uma instância como o G20, um agrupamento informal que junta as principais economias do mundo para falar de economia e de tudo o resto, desde logo paz e segurança. Mas o mundo que temos não é ideal. Os bloqueios, disfuncionalidades e anacronismos de diversas das mais importantes organizações internacionais são simultaneamente sintoma e causa da forte degradação da ordem internacional a que assistimos nestes últimos anos. E é nesse quadro que as reuniões do G20 ganham uma relevância preponderante. Efetivamente, o G20 reúne 80% do PIB mundial, 75% do comércio e dois terços da população.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt