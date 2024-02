Pressão sobre Israel para não fazer incursão em Rafah

Os países da União Europeia, com excepção da Hungria, manifestaram preocupação com uma potencial incursão israelita na cidade de Rafah, enquanto no Reino Unido se admitiu que poderia ser considerada uma suspensão da exportação de armas, se Israel avançasse com esse passo. Os EUA também têm avisado repetidamente contra esta potencial acção, preparando uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que poderá rejeitar uma ofensiva israelita em Rafah nas condições actuais.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt