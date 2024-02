Mesmo que a guerra acabasse hoje, mais oito mil pessoas morreriam de doenças em Gaza

O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas anunciou a interrupção da distribuição de ajuda no Norte da Faixa de Gaza por razões de segurança. A suspensão foi decidida depois de camiões com alimentos terem sido alvo de disparos e “cercados por multidões de pessoas famintas”: vídeos divulgados pela Al-Jazeera mostram as tropas israelitas a disparar durante as tentativas do PAM para distribuir sacos de farinha, provocando vários palestinianos e, segundo o canal, matando pelo menos um palestiniano.

