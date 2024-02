Fifty Seconds: Rui Silvestre é novo chef da Torre Vasco da Gama

O Fifty Seconds, restaurante de topo e no topo da emblemática torre do Parque das Nações, disse adeus à estrela internacional Martín Berasategui e olá à estrela nacional Rui Silvestre. Reabre em Março

A carreira de Rui Silvestre tem sido sempre a subir, dos trabalhos em jovem por restaurantes com estrela Michelin em França, Hungria e Suíça, até conquistar ele próprio a estrela para os restaurante algarvios Bon Bon e Vistas. Agora, aos 38 anos, chega mesmo ao topo da emblemática Torre Vasco da Gama para comandar a cozinha do Fifty Seconds, o restaurante que acompanha o hotel Myriad do grupo Sana, antes nas mãos de Martín Berasategui. Neste monumento de Lisboa, o chef nascido em Valongo vai ter que "defender" a estrela Michelin conquistada com o chef espanhol em 2019.

A saída de Berasategui do restaurante do Parque das Nações tinha sido avançada nos finais de Outubro, enquanto Rui Silvestre deixou o Vistas do resort Monte Rei - em Vila Nova de Cacela, Vila Real de Santo António -, nos finais de Dezembro, como confirmava na altura ao Boa Cama Boa Mesa.

Segundo o grupo Sana, a reabertura do Fifty Seconds está marcada para 5 de Março. A equipa liderada por Silvestre como chef executivo conta com outros profissionais de renome como o chef de cozinha Leandro Lopes, a chef pasteleira Patrícia Godinho (ambos integrantes das suas equipas) e o sommelier principal Marc Pinto, que nos últimos dois anos venceu o Concurso Nacional de Escanções.

O novo menu terá, anuncia-se, "14 momentos inesquecíveis" e entre as estrelas contam-se "Ouriço-do-mar, caldo de cebola caramelizado e Caviar imperial gold", "Caril de Carabineiro, alho negro e achar de limão confitado", "Atum rabilho, Caviar oscietra, wasabi e couve-flor".

O restaurante, com 30 lugares e a 120m de altura, é acessível de elevador, numa viagem que dura exactamente os 50 segundos que dão nome ao sítio. Abre de terça a sábado (jantar das 19h30 às 23h, com última entrada às 21h; sábados ao almoço das 12h30 às 15h com última entrada às 14h).

Como preços de referência os menus de degustação disponíveis até agora tinham 12 momentos, 235 euros; 10 momentos, 205 euros. Tem também menu a la carte. O site oficial será actualizado com as novas informações e reservas.