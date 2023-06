Algarve vai acolher primeira gala de estrelas Michelin exclusivamente portuguesa

O Algarve foi a região escolhida para acolher a primeira gala Michelin exclusivamente portuguesa. No próximo ano, Portugal terá um guia dedicado aos restaurantes nacionais galardoados, numa edição pela primeira vez separada de Espanha, e um evento próprio. A cerimónia de apresentação do estreante Guia Michelin Portugal 2024 terá lugar a 27 de Fevereiro do próximo ano, no NAU Salgados Palace & Congress Center da Guia, em Albufeira.

A escolha do Algarve para acolher o evento pretende destacar “uma das regiões ícones de Portugal e um dos destinos gastronómicos de referência na Europa”, sublinha a organização em comunicado. De referir que a região conta com oito espaços galardoados, incluindo dois restaurantes com duas estrelas Michelin, o Vila Joya, liderado pelo chef Dieter Koschina, e o Ocean, dirigido pelo chef Hans Neuner.

Serão precisamente Koschina, o primeiro chef no país galardoado com duas estrelas Michelin, e Rui Silvestre, do Vistas Rui Silvestre (uma estrela Michelin), os “coordenadores de um grupo de chefs do Algarve encarregados do jantar da gala”, para cerca de 500 pessoas, “no qual os convidados poderão desfrutar de alguns pratos e produtos emblemáticos da gastronomia portuguesa”, acrescenta o comunicado.

A edição do primeiro guia Michelin dedicado exclusivamente a Portugal, ainda por confirmar se terá uma edição impressa ou somente online, “evidencia a evolução gastronómica e a crescente excelência e consistência encontrada em Portugal pelos inspectores do guia”, sublinha ainda a nota de imprensa, dando como exemplo a edição deste ano, com cinco novos restaurantes galardoados com uma estrela Michelin.

No total, existem actualmente sete restaurantes portugueses com duas estrelas Michelin, 30 com uma estrela, três com a estrela verde e 38 reconhecidos nos Bib Gourmand, secção dedicada aos espaços com a “melhor relação entre preço e qualidade”. Desde 2009 que cada nova edição do guia era apresentada numa cerimónia ibérica, quase sempre numa cidade espanhola, à excepção de 2018, ano em que Lisboa acolheu o evento.

“Com a organização de um evento próprio, a revelação da selecção de restaurantes e a consequente criação e publicação de conteúdos editoriais e de comunicação, o guia dá o seu contributo para a promoção de Portugal enquanto destino gastronómico europeu incontornável”, destaca o comunicado.

O evento conta com o apoio financeiro do Turismo de Portugal e do Turismo do Algarve. Sem revelar os montantes adjudicados à iniciativa, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, referiu apenas que a entidade tem reservada uma verba de 700 mil euros exclusivamente para investir no sector da gastronomia, durante este ano e o próximo, durante a conferência de imprensa realizada esta sexta-feira na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, em Faro.

O lançamento de um guia independente para Portugal e respectiva gala, no entanto, não significa necessariamente que virão mais estrelas a caminho, uma vez que o trabalho dos inspectores Michelin é completamente independente, lembrou Nuno Ferreira, representante do guia Michelin em Portugal, na apresentação.

Sem divulgar o número de inspectores do guia, o responsável revelou apenas que a equipa internacional integra 15 nacionalidades, e circula por todo o mundo, podendo vir a Portugal inspectores de qualquer nacionalidade. Cada inspector faz em média 300 refeições, entre almoços e jantares, referiu ainda.

Criado no início do século XX para ajudar os viajantes nas suas deslocações, o Guia Michelin é hoje considerado uma referência mundial na qualificação de restaurantes, estando presente em 40 países. Portugal entrou no roteiro em 1910.