Martín Berasategui sai do restaurante Fifty Seconds

Conceituado chef espanhol, com 12 estrelas Michelin, incluindo uma pelo restaurante português, deixa o Fifty Seconds no final do ano por decisão do grupo SANA. Filipe Carvalho sai para novo JNcQUOI.

O grupo SANA, proprietário do restaurante Fifty Seconds, situado no topo da Torre Vasco da Gama, em Lisboa, decidiu não renovar o contrato com Martín Berasategui, o mais galardoado chef da Península Ibérica, com 12 estrelas Michelin, incluindo uma pelo restaurante português, conquistada no primeiro ano de abertura.

Apesar de, até ao momento, não ter sido feita qualquer declaração oficial por parte do grupo, proprietário também do hotel Myriad, no mesmo icónico edifício do Parque das Nações, nem terem sido revelados os motivos que levaram a administração do SANA à não-renovação do contrato com o chef espanhol, a Fugas sabe que existem negociações a decorrer para ocupar a posição, não estando ainda fechado se a solução passa por um chef português ou um nome internacional.

A decisão deverá ser anunciada entre o final do ano – o contrato de cinco anos com Martín Berasategui termina a 31 de Dezembro – e as primeiras semanas de 2024, sendo que o restaurante encerrará para férias, como habitualmente, no início de Janeiro. A Fugas sabe que o objectivo do grupo para o Fifty Seconds passa por continuar a crescer, com o horizonte na segunda estrela Michelin, uma conquista apontada há vários anos mas ainda por concretizar.

Com a saída de Martín Berasategui, o chef residente, Filipe Carvalho, decidiu despedir-se também do projecto. “Entrámos juntos e não faria sentido continuar sem o Martín”, resume à Fugas. “São 12 anos a trabalharmos juntos. É também uma questão de respeito e de profissionalismo para com quem tanto me apoiou e que me deu esta oportunidade.”

“Até ao final do ano estou no Fifty Seconds e esse é o meu foco agora.” A partir do próximo ano, no entanto, Filipe Carvalho irá abraçar um novo projecto do grupo JNcQUOI na Avenida da Liberdade, que contará com dois conceitos de restaurante. No entanto, nem Filipe Carvalho nem o grupo adiantam mais detalhes neste momento.

Martín Berasategui é natural de San Sebastián e um dos mais premiados chefs do mundo, actualmente com 12 estrelas Michelin: três no restaurante Martín Berasategui (Lasarte-Oria), três no Lasarte (Barcelona), duas no M.B. (Tenerife), uma no Oria (Barcelona), uma no Ola Martín Berasategui (Bilbau) e uma no restaurante português de que agora se despede, Fifty Seconds By Martín Berasategui.