Água: armazenamento das albufeiras aumenta, mas continua desigual no país após Janeiro quente

volume de água retido nas 81 albufeiras públicas nacionais entre 1 de Janeiro e 12 de Fevereiro aumentou com a chuva intensa. Mas mantém-se o contraste nas reservas do Norte e do Sul do país.

Hipólito, Irene e Karlota, as três depressões que atravessaram o território desde o início de Janeiro deixaram nas albufeiras públicas portuguesas, até 12 de Fevereiro, mais 866 hectómetros cúbicos (hm3) de água. E enquanto a chuva ajudou a aumentar as reservas de água, o atípico calor de Inverno fez do mês de Janeiro de 2024, em Portugal continental, o terceiro mais quente desde 1931 e o mais quente dos últimos 58 anos.

O volume total retido nas reservas de água é agora de 10 611 hm³, 80% da capacidade máxima de armazenamento que é de 13 299 hm³, mas o contraste entre o Norte e o Sul do país continua a marcar o território. A Norte do Tejo apenas três albufeiras estão abaixo dos 50% (Guilhofrei com 45%, Lagoacho com 34% e Vale de Rossim com 37%), mas a Sul daquele rio o número sobe para 15. No Algarve persiste a escassez de água nas seis albufeiras públicas que asseguram o abastecimento de toda a região. De uma capacidade máxima de armazenamento de 445.925 hm3, as barragens algarvias estão reduzidas a 142.679 hm3 (32%).

Das quatro albufeiras que continuam no vermelho, apenas Campilhas registou um aumento de volume com algum significado: no início de Janeiro, era de 1967 milhões de metros cúbicos (7%), mas a 12 de Fevereiro, concentrava 4832 milhões de metros cúbicos (18%) de água. As albufeiras de Monte da Rocha (11%), Arade (16%) e Bravura (11%) apresentavam uma subida residual, mantendo-se a situação crítica que tem destacado estas albufeiras no vermelho.

Foto Imagem de drone da Barragem da Bravura que registou um aumento residual Miguel Manso

Reforço para garantir regadio

Numa das mais problemáticas reservas de água a nível nacional, a albufeira de Santa Clara, também se assinala uma melhoria que pode vir a garantir o regadio das culturas, quando já se procede também a trabalhos para concretizar a captação de água a níveis mais baixos. A precipitação acumulada desde o início do ano, reforçaram o armazenamento desta barragem em quase 9 milhões de metros cúbicos, sensivelmente o volume de água consumido pela rega em 2023.

E em Alqueva o volume de água acumulada na sua albufeira é 3489 hm3 (84%) da sua capacidade máxima de enchimento. Este valor vai continuar a subir nos próximos dias. Observa-se um substancial aumento no débito de água vindo de Espanha (245 metros cúbicos por segundo às 22 horas de ontem) e também dos afluentes do rio Guadiana em território português.

A 12 de Fevereiro e comparativamente ao boletim anterior (de 5 de Fevereiro) verificou-se o aumento do volume armazenado em 13 bacias hidrográficas e a diminuição em 2. Das albufeiras monitorizadas, 51% apresenta disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total e 15% têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total.

Os armazenamentos na primeira quinzena de Fevereiro, por bacia hidrográfica, apresentam-se superiores às médias de armazenamento do mês de Fevereiro, observado no período entre 1990/91 e 2022/23, excepto para as bacias do Ave, Sado, Ribeiras da Costa Alentejo, Mira, Arade e Ribeiras do Barlavento e Sotavento algarvio.

As chuvas intensas transportadas, primeiro pela depressão Hipólito e depois pela depressão Irene, deixaram nas 81 barragens monitorizadas pelo Serviço Nacional de Informação e Recursos Hídricos (SNIRH), entre 17 e 23 de Janeiro, um acréscimo global de 958 hectómetros cúbicos nos volumes de água armazenados, seguido de um decréscimo de 245 hm3 registado a 5 de Fevereiro.

Com a chegada da depressão Karlota, a 8 de Fevereiro as 81 albufeiras públicas registaram um aumento de 147 hm3. Entre subidas e descidas nos volumes armazenados entre o 1 de Janeiro (9755 hm3) e 12 de Fevereiro, os débitos entrados nas albufeiras trazidos pelos vários temporais, acrescentaram um volume de afluência de 866 hm3. Comparando o valor verificado em igual período de 2023, a água então armazenada era de 10.614 hm3, volume praticamente idêntico ao actual (10.611 hm3).

Foto Seca resiste no Sul do país, mas abrandou Tiago Bernardo Lopes

Mais água, menos seca, mas também mais calor

Ao aumento das reservas hídricas portuguesas e o encharcamento dos solos, soma-se uma situação anómala para a época de Inverno: as elevadas temperaturas que continuam a ser registadas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) salienta uma diminuição da situação seca meteorológica em Janeiro na região Sul, mas no sotavento Algarvio persiste um cenário de seca moderada.

Os dados que o IPMA reporta a 31 de Janeiro, referem que 20% do território estava em seca meteorológica, enquanto no final de Dezembro essa percentagem era superior a 38% e abrangia a zona centro e o Sul de Portugal continental. Este quadro estendia-se para Sul do distrito de Setúbal e aos distritos de Beja e Faro, embora com uma intensidade inferior a Dezembro. Apenas o sotavento algarvio se mantinha em seca moderada.

Em Portugal continental e no final de Janeiro verificou-se uma diminuição da seca moderada, de 16,2% em Dezembro para 2% em Janeiro e também uma descida nos valores da seca fraca de 21,4% para 18,3%, chuva moderada de 19,5% para 8,2% e chuva severa de 0,5% para 0,3%. No fim do último mês, em 36,6% do território nacional a precipitação atmosférica foi moderada e em 34,6% considerada normal.

Os dados do boletim climatológico do IPMA indicam também que o mês de Janeiro foi “extremamente quente” em relação à temperatura do ar e chuvoso em relação à chuva. Com efeito, o mês de Janeiro de 2024, em Portugal continental, foi o terceiro mais quente desde 1931 e o mais quente dos últimos 58 anos.

Em território espanhol, o Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico (MITECO) salienta que a temperatura do ar superou a que foi registada em Janeiro de 2016 em 0,4 graus Celsius. Com uma temperatura média no território peninsular de 8,4°C, o último mês foi extremamente quente e húmido, 0,8°C mais quente que o normal desde 1961, no Sul e no centro da península.

Os três rios internacionais do Douro, Tejo e Guadiana registaram uma subida nos níveis de armazenamento. A 1 de Janeiro o Douro acumulava 1.690.00 hm3 (59,2% da sua capacidade) e a 12 Fevereiro mais 9,3% chegando a 1.956.00 hm3 (68,5%), no mesmo período o Tejo engordou de 6.525,62 hm3 (59,05%) para 7.727,26 hm3 (69,92%), representando uma subida de 10,87%. Por fim, o rio Guadiana registou o menor aumento, mas ainda assim aumentou o nível de armazenamento em 7,8%, passando de 2.496,2 hm3 (26,3%) a 1 de Janeiro para 3,240,4 hm3 (34,1%) a 12 de Fevereiro.