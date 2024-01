Depressão Hipólito chega aos Açores com 17 ocorrências no Pico, São Jorge e Graciosa

A passagem da depressão Hipólito pelo arquipélago dos Açores provocou esta quarta-feira 17 ocorrências nas ilhas do Pico, São Jorge e Graciosa, sem provocar vítimas, revelou a Protecção Civil açoriana.

Na sequência da passagem da depressão Hipólito pelo arquipélago, foram registadas até às 15h49 locais (16h49 em Lisboa) um total de 17 ocorrências, sendo "nove no Pico, quatro em São Jorge e quatro na Graciosa", informou o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) num comunicado enviado às redacções.

"As situações reportadas correspondem, sobretudo, a inundações de vias, inundações em habitações e transbordo de ribeiras", referiu a fonte.

Segundo o SRPCBA, nos locais das ocorrências têm estado elementos dos bombeiros, da Direcção Regional das Obras Públicas, dos Serviços Florestais, dos Serviços Municipais de Protecção Civil, da PSP e da GNR, para apoio e resolução das situações.

A Protecção Civil dos Açores contactou hoje todos os corpos de bombeiros da região e os Serviços Municipais de Protecção Civil para "estarem em estado de prontidão", devido à passagem da depressão que está a afectar o arquipélago.

A população foi aconselhada a adoptar medidas de autoprotecção, nomeadamente manter limpos os sistemas de drenagem, bem como os adjacentes às residências, acautelar objectos soltos ou outros que possam ser projectados pelo vento e consolidar telhados, portas e janelas. A população deve ainda fechar bem portas, janelas e persianas, circular só em caso de necessidade e afastar-se de áreas baixas junto da orla marítima.

No comunicado enviado esta quarta-feira, a delegação regional dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que a depressão Hipólito, com um sistema frontal associado, encontrar-se-á, na tarde desta quinta-feira, "a cerca de 150 km a sul das Flores, com uma pressão no seu centro de 980 hPa".

Prevê-se que a depressão provoque "um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 115 quilómetros por hora no grupo Oriental" (São Miguel e Santa Maria), 110 quilómetros por hora no grupo Central" (Terceira, São Jorge, Faial, Pico e Graciosa) e "até 100 quilómetros por hora no grupo Ocidental" (Flores e Corvo).

Segundo o IPMA, a depressão "provocará também um aumento da agitação marítima com ondas que podem atingir os sete metros de altura significativa em todo o arquipélago".

"Associada a esta situação meteorológica, deverá ocorrer precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. A influência da depressão vai manter-se pelo menos até ao fim de semana", adianta o IPMA.

Devido à depressão, o IPMA emitiu um aviso laranja na passada terça-feira para as ilhas do grupo Central e Oriental dos Açores, devido ao vento e precipitação forte, podendo ser acompanhada de trovoada, situação que se deverá manter até ao início desta quinta-feira. O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado".