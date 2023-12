Açores têm de interditar construção em zonas de alto risco sísmico, avisa Tribunal de Contas

Os planos de ordenamento do território da região autónoma dos Açores não interditam a construção de edifícios em zonas de elevado risco sísmico. Numa auditoria divulgada esta segunda-feira, o Tribunal de Contas ordena a vários municípios da região a elaboração de estudos sobre a matéria, ao mesmo tempo que pede ao Governo regional que formule orientações estratégicas – quer para o sector privado, quer para o público – relacionadas com o risco sísmico enquanto factor de promoção da qualidade construtiva.

Às câmaras municipais de Santa Cruz das Flores, Lajes das Flores e Corvo é recomendada a implementação de um sistema de vigilância sismovulcânico permanente nas ilhas do grupo ocidental.

Ao longo de perto de uma década, entre 2010 e 2018, as finanças regionais pagaram 1,79 milhões de euros por 14 contratos destinados à realização de estudos na matéria. Porém, as conclusões desses trabalhos parecem não ter tido os devidos reflexos práticos. “Os riscos sísmicos não foram suficientemente considerados nos planos de ordenamento do território, incluindo o zonamento de condicionantes nas áreas potencialmente afectadas, não sendo conhecidas zonas de elevado risco sísmico onde não sejam permitidas construções”, constata a auditoria. Que revela não ter sido possível ao Tribunal de Contas analisar o produto do trabalho de dois destes contratos, promovidos pelo departamento governamental com competência em matéria de habitação e pelo município da Ribeira Grande, “em virtude da não disponibilização dos mesmos”.

A conselheira responsável por este relatório, Cristina Flora, explica que a aplicação do regulamento de segurança e acções para estruturas de edifícios e pontos pressupõe uma mitigação deste tipo de perigo. “Contudo, não são conhecidas zonas de elevado risco sísmico onde não sejam permitidas construções. Não existe conhecimento de plano municipal de ordenamento do território que tenha realizado uma avaliação das edificações e das actividades localizadas em áreas de risco sísmico, vulcânico, geotécnico e de inundações, no sentido da eventual relocalização de edificações e usos e da adopção de critérios técnicos que minimizem riscos para pessoas e bens”, observa.

Apenas as autarquias da Praia da Vitória e da Horta dispõem de cartas de risco sísmico e de zonamentos nos instrumentos de ordenamento do território. “Na ausência de zonamentos e condicionamentos nos instrumentos de gestão territorial, bem como de estudos geológicos e geotécnicos devidamente sustentados em cartas de risco, não existem formas de identificação dos possíveis pontos de instabilidade e de risco geológico no âmbito de empreitadas”, avisa o Tribunal de Contas.

E se a maioria dos municípios tem descritos os procedimentos a adoptar e os recursos a accionar em caso de terramoto, “em geral não são fixados objectivos para efeitos de mitigação do risco sísmico”.

Conclusão: quando resolve realizar uma empreitada, o decisor público não tem ao seu dispor instrumentos de ordenamento do território que lhe permitam conhecer o risco sísmico associado ao local de implantação de cada obra pública.

Perante este cenário, municípios e Governo regional deverão informar o Tribunal de Contas, ao longo dos próximos três anos, da forma como acataram as suas recomendações, nomeadamente no que diz respeito à elaboração, de resto prevista na lei, dos planos de ordenamento do território por ilha. A avaliação do grau de acatamento das recomendações formuladas será efectuada no final de cada ano, até 2026.