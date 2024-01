A Europa a tremer de frio com vento, gelo e neve. E Portugal?

Num momento em que os cientistas confirmam que o ano de 2023 foi o mais quente das nossas vidas, a Europa treme de frio. Na Hungria, o gelo desenhou novos bancos, escadas e barcos à volta do lago Balaton, em Balatonfenyves. Na Letónia, um lençol de neve cobre os telhados e as reservas de lenha para aquecer as casas. Nos Países Baixos, o chão e os prados inundados congelaram. Em Paris, os turistas de gorro, cachecol e luvas cercam a torre Eiffel. Portugal já recebeu o aviso do IPMA: as temperaturas vão descer a partir desta quinta-feira.

Em Portugal, a descida de temperatura está prevista para esta quinta-feira, com o frio a prolongar-se até ao final de semana. Mas há vários países na Europa que estão a ser atingidos por uma vaga de frio há já vários dias. As imagens mostram-nos diferentes territórios pintados de branco. Nos Países Baixos, por exemplo, com a formação de gelo em prados inundados, com temperaturas próximas de zero durante o dia e geada ligeira a moderada durante a noite, é possível patinar em vários locais do país.

De acordo com o serviço meteorológico Meteo France, as temperaturas desceram 10 graus em muitas regiões de França, mas ainda não conseguiram afastar os turistas e outros parisienses dos arredores da Torre Eiffel.

Nas margens do lago Balaton, na Hungria, a temperatura desceu para 6 graus negativos acompanhada de ventos fortes na região, e a natureza ofereceu um espectáculo incrível de esculturas de gelo nos bancos, escadas e barcos. Entre outros lugares, o gelo cobre uma escada normalmente utilizada pelos banhistas para entrar e sair da água na margem do lago Balaton.

O Met Office do Reino Unido emitiu um aviso amarelo para a neve e o gelo e alertou para o facto de as condições poderem causar perturbações nas viagens no sul de Inglaterra e no País de Gales. Ainda assim, muitos atravessaram a ponte de Westminster, em Londres, debaixo de um turbilhão de neve. Uma das imagens mais marcantes mostra-nos um momento em que uma neve ligeira cai à volta de um membro da Household Cavalry em serviço em Londres.

Na Polónia, o branco também é a cor que se impõe na paisagem sendo que, de acordo com o Instituto de Meteorologia e Gestão da Água, nos próximos dias a temperatura em algumas partes da região de Podkarpacie pode descer até aos 18 graus negativos. Mais habituados a este tempo agreste estão os habitantes da Suíça, mas os fortes nevões de Inverno em Corsier, perto de Genebra, cobriram as árvores sem deixar um ramo à vista.

Mais perto, Navarra, em Espanha, está em alerta para a queda de neve à medida que as temperaturas descem em todo o país. Por fim, depois de ter sido atingida por uma massa de ar frio árctico nos últimos dois dias, as baixas temperaturas e a queda de neve atingiram a Roménia, com 19 graus Celsius negativos registados no centro do país.

Gorro, cachecol e luvas em Portugal

Em Portugal, a partir desta quinta-feira descem as temperaturas, e a neve deverá — como é habitual, cobrir os pontos mais elevados do território, com especial destaque para a Serra da Estrela. Se planeia um passeio de fim-de-semana para ir ver a neve não esqueça o equipamento adequado: pelo menos, gorro, cachecol e luvas. O IPMA já emitiu alertas amarelos para o tempo frio para Bragança e Guarda que estarão válidos entre esta quinta e sexta-feira. "Tempo frio, em especial na noite de 11 para 12", acrescentam.

Na previsão publicada no site refere-se que teremos uma diminuição da nebulosidade, em especial a norte de Montejunto-Estrela, vento por vezes forte nas terras altas, descida de temperatura e formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro.

Algumas cidades também se estão a preparar para o frio, especialmente focadas na protecção dos sem-abrigo. Em Lisboa foi anunciada a abertura das três estações além do horário habitual para que os sem-abrigo possam pernoitar, perante o frio registado esta semana. "As estações que se encontram abertas desde a madrugada de 9 de Janeiro até à madrugada do dia 14 de Janeiro serão as seguintes: Santa Apolónia (norte, passeio junto ao edifício da estação), Oriente (entrada pelo portão do lado do Tejo/centro comercial), Rossio (entrada pelo portão da Praça da Figueira, junto ao Rossio)", descreve o comunicado divulgado pelo Metropolitano de Lisboa.

A Câmara de Leiria também accionou o plano de contingência, devido às previsões de descida das temperaturas, prevendo a distribuição de roupa e refeições quentes a sem-abrigo e população vulnerável, disse à Lusa a vereadora da Acção Social.

De acordo com um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "o estado do tempo em Portugal continental tem sido influenciado por uma massa de ar polar, que tem dado origem a temperaturas ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano". "Assim, no dia 11, esperam-se temperaturas mínimas entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, sendo entre 1 a 5°C no interior Sul e litoral Norte e Centro, e até 8°C no litoral Sul", lê-se no comunicado.

O IPMA acrescentou que, na sexta-feira, "prevê-se uma nova descida da temperatura mínima, da ordem de 2 a 4°C, pelo que se poderá atingir valores até -8°C em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta, e perto de 0°C em vários locais do litoral, em especial do Norte e Centro". "Como tal, está prevista a formação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro, onde terá impacto mais significativo na circulação rodoviária", salientou.

Para quinta e sexta-feira, as previsões apontam que "a temperatura máxima deverá variar entre 4 e 8°C no interior Norte e Centro, e entre 8 e 14°C no interior Sul e litoral, e deverá ser inferior a 4°C em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta, nomeadamente nas terras altas".

"Por este motivo, será provável a emissão de aviso de tempo frio a partir de dia 11 para os distritos de Bragança, Vila Real, Guarda e Viseu, que poderão ser eventualmente estendidos a outros distritos", admitiu o IPMA, salientando que foi emitido aviso amarelo de queda de neve para as serras do extremo norte, acima de 600/800 metros de altitude, pelo impacto que poderá ter por acumulação, entre o final desta quarta-feira e a madrugada de terça-feira.