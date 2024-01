Frio. Estações de metro de Rossio, Santa Apolónia e Oriente acolhem sem abrigo

Medida faz parte do plano de contingência de Lisboa para esta população. Equipas farão encaminhamento das pessoas em situação de sem-abrigo para o Pavilhão Municipal Casal Vistoso, no Areeiro.

As estações do Rossio, Santa Apolónia e Oriente do Metropolitano de Lisboa vão estar abertas à população em situação sem-abrigo das 23h às 6h30, a partir desta terça-feira. A medida, que foi comunicada ao início da tarde pela Câmara Municipal de Lisboa, faz parte do Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o Tempo Frio, desencadeado pela autarquia em situações de descida acentuada de temperaturas, como a que se verifica esta semana.

A activação do referido plano implica, entre outros procedimentos, a divulgação nos habituais pontos de concentração das pessoas em situação sem-abrigo, onde irão estar as equipas técnicas de rua a efectuar o seu encaminhamento para o Pavilhão Municipal Casal Vistoso, no Areeiro. Equipamento onde serão servidas refeições quentes, alimentos e agasalhos, explica a Câmara de Lisboa em comunicado.

O presidente da autarquia, Carlos Moedas, deslocar-se-á, ao final da tarde (18h) desta terça-feira, aquele local, onde funcionará o Dispositivo Integrado de Apoio às Pessoas em Situação Sem-Abrigo (DIAPSSA), a unidade adaptada que reúne e tem o acompanhamento de várias estruturas que trabalham com esta população. Ali, o autarca dará conta de todas as medidas previstas no âmbito do plano de contingência, que se deverá manter em vigor enquanto se verificarem as condições meteorológicas que o justificam.

Na cidade de Lisboa, o Plano de Contingência para as Pessoas em Situação de Sem-Abrigo perante o Tempo Frio, que prevê a resposta operacional às vagas de frio, é activado de acordo com alguns critérios, designadamente quando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emite “aviso de tempo frio, amarelo ou laranja, que corresponda a valores diários de temperatura mínima que se apresentem entre 3º C a -1º C por, pelo menos, 48 horas seguidas”.

A activação do plano de contingência já tinha sido admitida pelo presidente da Câmara de Lisboa, ao início da tarde desta segunda-feira, aos jornalistas, à margem da inauguração da Unidade de Higiene Urbana de Belém. Quando cumpridos os critérios de accionamento do plano, “o presidente da câmara não precisa de fazer nada, automaticamente há um plano de protecção das pessoas que estão na rua”, referiu Carlos Moedas.

“É automático nessa situação. Se eu vir, como presidente da câmara que, mesmo não atingindo essas temperaturas, que a temperatura é muito baixa, sobretudo durante a noite, eu darei ordem para imediatamente, aliás, já dei ordem, já falei com a Protecção Civil para se estar a acompanhar hora a hora o que se está a passar, porque estamos todos aqui hoje e estamos a sentir que está muito mais frio”, declarou o autarca.

Também o município de Braga anunciou, no domingo, a activação do Plano de Contingência para Pessoas em Situação de Sem-abrigo “no nível Amarelo devido à previsão de tempo frio”. O plano prevê a activação do Centro de Alojamento de Emergência (CAE), assim como a manutenção da intervenção as Equipas de Rua da Cruz Vermelha Portuguesa.

Ao final da tarde de segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) deu conta, em comunicado, de que uma massa de ar polar tem originado temperaturas inferiores ao normal para esta época do ano e que, apesar da mitigação sentida nas últimas horas, as mesmas deverão descer nesta quinta-feira.

Segundo a nota, a partir do final da tarde de quarta-feira, “uma massa de ar polar continental, com origem na região da Escandinávia, irá gradualmente invadir o norte da Península Ibérica, e posteriormente o Sul, resultando em nova descida da temperatura, em especial da mínima” na quinta-feira. “Assim, no dia 11, esperam-se temperaturas mínimas entre -5 e 0°C no interior Norte e Centro, sendo entre 1 a 5°C no interior Sul e litoral Norte e Centro, e até 8°C no litoral Sul”, lê-se no comunicado.

O IPMA acrescentou que, na sexta-feira, “prevê-se uma nova descida da temperatura mínima, da ordem de 2 a 4°C, pelo que se poderá atingir valores até -8°C em alguns locais do nordeste transmontano e Beira Alta, e perto de 0°C em vários locais do litoral, em especial do Norte e Centro". Por isso, avisa, “está prevista a formação de gelo ou geada, em especial no interior Norte e Centro, onde terá impacto mais significativo na circulação rodoviária”.