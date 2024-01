2023 foi o ano mais quente das nossas vidas e 2024 continua a aquecer

É mesmo verdade: 2023 foi o ano mais quente desde que há registos, e roçámos os limites de 1,5 graus do Acordo de Paris: a temperatura média global esteve 14,98 graus Celsius acima do que era antes da revolução industrial, segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo serviço de observação da Terra da União Europeia, Copérnico. E ainda não ficámos por aqui: é provável que em Janeiro e Fevereiro de 2024, a temperatura média global suba acima de 1,5 graus.

É quase um preciosismo dizer que a temperatura média global não chegou a 1,5 graus acima dos valores de referência – o limite que o Acordo de Paris diz que não devemos atingir, porque a partir daí as alterações climáticas tornam-se mais perigosas e, em alguns casos, irreversíveis. Dois graus em 2100 é o limite superior permitido pelo Acordo de Paris, com o qual os países se comprometem a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa, voluntariamente e sem consequências se não fizerem o prometido. Mas na trajectória actual, nem esse limite será cumprido.

As concentrações de gases com efeito de estufa (dióxido de carbono ou CO2 e metano) na atmosfera atingiram em 2023 os níveis mais altos de sempre, segundo os satélites do Copérnico. A concentração de CO2 foi 2,4 partes por milhão (ppm) mais elevada do que em 2022, e a de metano disparou em 11 partes por milhares de milhões (ppmm: a escala é diferente, porque há muito mais CO2 do metano na atmosfera, embora este gás tenha um efeito de estufa ainda mais potente do que o primeiro).

Em 2023, estima-se que haja 419 ppm de CO2 na atmosfera, e 1902 ppmm de metano. O aumento das emissões de dióxido de carbono foi semelhante ao de anos anteriores, e o metano apesar de continuar elevado, foi mais baixo do que nos últimos três anos, contabiliza o Copérnico.

A atmosfera é como uma manta protectora da vida na Terra, que nos protege da radiação solar. Mas, ao aumentarmos a concentração de gases com efeito de estufa, o que acontece é que estamos a transformar essa manta num edredom cada vez mais espesso, que absorve uma quantidade de calor maior, sempre maior. Cá em baixo, os seres vivos, sofrem os efeitos desse aquecimento, que provoca outros fenómenos, como perturbações do regime das chuvas, secas e tempestades.

Ou grandes incêndios florestais: em 2023, as emissões de carbono de fogos florestais aumentaram em 30% relativamente a 2022, sobretudo por causa dos gigantescos e persistentes incêndios nas florestas do Canadá, que lançaram nuvens de fumo que tingiram de laranja os céus dos Estados Unidos e envolveram o Círculo Polar Árctico, chegando até à Noruega e Portugal.

Todos os dias um grau acima

O ano de 2023 foi o primeiro, desde que se fazem registos meteorológicos, em que todos os dias esteve mais de um grau acima da temperatura média global da Terra no período 1850-1900, no início da Revolução Industrial. E perto de metade dos dias estiveram, na verdade, mais que 1,5 graus acima desse valor de referência. Em dois dias de Novembro, pela primeira vez, a temperatura média global esteve acima de dois graus.

Em todos os meses de Junho a Dezembro a temperatura esteve mais elevada do que em qualquer outro ano anterior, e Julho e Agosto foram os meses mais quentes de sempre. O Verão do Hemisfério Norte (Junho-Agosto) foi igualmente a estação do ano mais quente já registada.

“O ano de 2023 foi excepcional, com recordes climáticos a tombar como dominós. As temperaturas em 2023 provavelmente excederam as de qualquer outro período nos últimos 100 mil anos”, comentou Samantha Burgess, vice-directora do Serviço de Alterações Climáticas do Copérnico, citada num comunicado deste serviço da UE.

O ano de 2023 ultrapassou em 0,17 graus 2016, que era até agora o ano mais quente de sempre, e em áreas continentais e bacias oceânicas, à excepção da Austrália, as temperaturas médias foram as mais elevadas de sempre, ou perto disso.

Mas, na Europa, 2023 foi o segundo ano mais quente desde que há registos. Esteve 0, 17 graus mais fresco do que 2020, que continua a estar no topo da lista.

No continente europeu, a temperatura em 2023 esteve 1,02 acima da média para o período 1991-2020. O que é bastante acima desse valor em termos globais: quando se leva em consideração todo o planeta, a temperatura global esteve 0,60 graus acima da média de 1991-2020.

“Os extremos que observámos nos últimos meses são um testemunho dramático de quão longe estamos já do clima em que a nossa civilização se desenvolveu”, comentou Carlo Buontempo, director do serviço de alterações climáticas do Copérnico.

Mar e gelo sentem o calor

Isto tem consequências importantes para o Acordo de Paris, e para todas as actividades humanas, para gerir os riscos das alterações climáticas, salienta Buontempo. Para navegar com sucesso entre estes riscos, diz o cientista italiano, “é urgente descarbonizarmos a nossa economia, e usar os dados e conhecimento sobre o clima apara nos preparamos para o futuro”, alertou.

Há mudanças em curso que podem desencadear uma cascata de efeitos difíceis de prever, e que estão a acelerar. Por exemplo, com a temperatura média global a atingir níveis inéditos, desde que são feitos registos, o gelo da Antárctida sofreu um recuo sem precedentes. As extensões de gelo em terra atingiram valores mínimos diários e mensais em Fevereiro de 2023, e o gelo no mar derreteu-se como nunca, durante oito meses do ano.

No Árctico, é geralmente em Março que se atinge o máximo anual de extensão de gelo. Mas em 2023, foi quarta menor desde que se fazem observações por satélite. O mínimo, que se verifica em Setembro, foi o sexto mais baixo.

Calcula-se que os oceanos, que cobrem mais de 70% da superfície da Terra, absorveram 90% do calor em excesso do aquecimento global das últimas décadas, devido ao aumento descontrolado das emissões de gases com efeito de estuda. Segundo a agência espacial norte-americana NASA, a camada superior das águas armazena tanto calor como toda a atmosfera do nosso planeta – só para termos uma ideia do calor que o mar esconde.

Mas este ano, a temperatura do mar à superfície esteve anormalmente quente em muitos locais, e de forma persistente, produzindo ondas de calor marinhas, que têm efeitos adversos sobre as criaturas marinhas. Entre Abril e Dezembro, partes do Mediterrâneo, do Golfo do México, das Caraíbas, dos oceanos Índico, Pacífico Norte e Atlântico Norte registaram essas ondas de calor marinhas.

É verdade que em 2023 assistimos à formação do padrão climático El Niño – a Organização Meteorológica Mundial (OMM) declarou o seu início em Julho. Este é um fenómeno que faz parte da variabilidade climática natural do planeta, e influencia os padrões meteorológicos no resto do mundo. Mas não é suficiente para explicar todo o aumento na temperatura da água superficial dos oceanos em termos globais em 2023, diz o Copérnico, pois zonas fora da região equatorial – onde se forma o El Niño – contribuíram para essa subida.

De qualquer forma, o El Niño vai ainda continuar em 2024, pelo menos até Abril, segundo a OMM, potenciando o mecanismo de aquecimento do planeta.