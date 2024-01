Frio extremo faz disparar preços da energia na Finlândia (factura pode ser até 20 vezes mais cara)

Uma vaga de frio prolongada fez disparar os preços da energia na Finlândia, que está a enfrentar um início de ano excepcionalmente frio. As temperaturas no país variam entre -15 graus Celsius no sul e -40 graus Celsius na Lapónia, onde uma avalanche de neve provocou esta semana a morte de uma mãe e um filho.

“Para os clientes que têm um contrato de electricidade que segue os preços à vista, a factura de electricidade (na sexta-feira) pode ser quase 20 vezes superior à de um dia normal”, afirmou o Ministério dos Assuntos Económicos da Finlândia num comunicado. O preço médio da energia naquele país atingiu na sexta-feira ficou em um recorde de 890,54 euros por megawatt-hora, superando em muito o valor máximo anterior de 505,68 euros, registado em 2010.

A empresa de electricidade Fingrid e o governo instaram na quinta-feira os finlandeses a economizarem energia durante os horários de pico da manhã e da noite, para garantir que o sistema eléctrico permanecesse a funcionar normalmente.

Na manhã desta sexta-feira, o sistema eléctrico finlandês mostrava-se estável, uma vez que a procura foi um pouco menor do que o esperado, referiu fonte da Frigid. O consumo atingiu um pico por volta do meio-dia, horário local, de quinta-feira, de 14.804 megawatts (MW), enquanto a demanda na manhã de sexta-feira provavelmente ficará cerca de 800 MW abaixo do previsto.

“O sistema de energia está estável e a suficiência de electricidade está num bom nível por enquanto”, disse a operadora em comunicado, acrescentando, no entanto, que as temperaturas frias e a elevada procura continuam a tornar o sistema sensível a interrupções.