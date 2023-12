Frio na China é tanto que quebrou um recorde de 70 anos

O frio em Pequim, a capital da China, é tanto que bateu o recorde de horas de temperaturas negativas em Dezembro, que remontava a 1951. A vaga de frio ter varrido vastas áreas do país e trouxe consigo nevões, fazendo com que as temperaturas atingissem mínimos históricos.

As regiões do norte e nordeste do país registaram um frio recorde desde a semana passada, com algumas zonas do nordeste a atingirem 40 graus Celsius negativos, resultado da massa de ar frio e cortante que desceu do Árctico.

Até domingo, um observatório meteorológico em Pequim registou mais de 300 horas de temperaturas negativas desde 11 de Dezembro, o maior número para o mês desde que os registos começaram em 1951, de acordo com o Beijing Daily, apoiado pelo Estado.

Foto As temperaturas gélidas fizeram com que este mês de Dezembro tivesse mais horas em temperaturas negativas em Pequim desde que começaram os registos meteorológicos, em 1951 WU HAO/EPA

A capital também suportou nove dias consecutivos de temperaturas abaixo de 10 graus negativos neste período, acrescentou o Beijing Daily.

Várias cidades da província de Henan, no centro da China, a sudoeste de Pequim, estão a braços com uma crise de abastecimento de aquecimento no Inverno, com os fornecedores de energia térmica na cidade de Jiaozuo sob pressão para garantir o abastecimento.

As caldeiras de aquecimento da JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing, um dos principais fornecedores da cidade, avariaram, deixando algumas áreas com necessidade urgente de mais fornecimento de calor, informou a imprensa estatal no domingo.

O fornecedor está a tentar resolver a avaria e espera retomar o fornecimento no dia 26 de Dezembro, informou a imprensa estatal, sem especificar o número de caldeiras avariadas.

A JiaoZuo WanFang Aluminum não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters enviado por email.

A cidade suspenderá o fornecimento de aquecimento à maior parte das empresas, com excepção dos prestadores de serviços essenciais, como os hospitais e os centros de terceira idade, a fim de dar prioridade à utilização do calor nas habitações. No entanto, alguns complexos residenciais continuarão a ser afectados durante o período de manutenção do dispositivo, acrescentam os meios de comunicação social.

Duas outras cidades de Henan (Puyang e Pingdingshan) já suspenderam o fornecimento de calor aos departamentos governamentais e às instituições administrativas para dar prioridade à utilização residencial, informaram as administrações locais, mencionando o tempo extremamente frio.

Foto Frio em Pequim WU HAO/EPA

A previsão meteorológica indica que as temperaturas nas três cidades atingirão valores abaixo de zero no domingo. As temperaturas em várias outras zonas de Henan atingirão um mínimo de 15ºC negativos durante o fim-de-semana, informou a autoridade meteorológica da província central no sábado.

Prevê-se que o ar quente flua do norte para o sul do país, elevando as temperaturas a partir do fim-de-semana.

A partir das 14 horas (6h em Lisboa) de domingo, as temperaturas em muitas áreas do centro e leste da China tinham recuperado um pouco, com temperaturas em algumas áreas a subir mais de 10 graus Celsius, informou a autoridade meteorológica da China.