Vem aí (ainda mais) frio. 12 cuidados que nos podem proteger das baixas temperaturas

Uma massa de ar polar está a provocar uma descida nas temperaturas. E os próximos dias prometem ainda mais frio, sobretudo no interior norte e centro do país.

As temperaturas já começaram a descer, mas deverão atingir o registo mais frio nesta sexta-feira, dia para o qual estão previstas mínimas entre os zero graus, em Bragança e Guarda, e os 10 de Faro. Em causa está uma massa de ar polar e as temperaturas não são desadequadas para a época — porém, um Verão prolongado e um Outono muito ameno podem ter-nos deixado menos cuidadosos com a meteorologia.

Certo é que as baixas temperaturas exigem cuidados que não devem ser ignorados. Até porque é nos dias mais frios que o perigo, por exemplo, de intoxicação por inalação de gases provenientes dos aquecimentos ou de incêndios nas habitações aumenta. Também na estrada as atenções devem ser redobradas e a velocidade moderada, face ao risco de apanhar zonas em que o gelo tomou conta do asfalto.

Cuidados com o corpo

Exposição prolongada ao frio. Deve-se evitar períodos longos de exposição ao frio e ter atenção às mudanças bruscas de temperatura: ter o ar condicionado no máximo do quente dentro do carro pode saber bem, mas não será a melhor ideia quando se está sempre a entrar e a sair.

Roupa por camadas

Se ainda não foi à procura da camisola interior, esta será a altura para o fazer. Além disso, o ideal é vestir várias camadas, podendo dessa forma despir ou vestir mediante as oscilações de temperaturas. Atenção: a roupa apertada não irá aquecê-lo com mais eficácia — a pele precisa de respirar.

Proteja as extremidades

Cabeça, mãos e pés são as partes do corpo mais susceptíveis de sofrerem com o frio extremo. Não facilite: saia à rua sempre com meias quentes, luvas e gorro.

Foto DR/charlesdeluvio via Unsplash

Hidrate-se

Apesar de parecer, o álcool não aquece. Pelo contrário: a ingestão de bebidas alcoólicas irá promover a desidratação do corpo, que ficará mais à mercê do frio. Opte por aumentar o consumo de água — e, se lhe for desagradável a água fria, opte por chás e infusões.

Secura e vermelhidão da pele

Com o frio, o sangue tem mais dificuldade em chegar às camadas superficiais da pele. Além disso, a baixa humidade associada às temperaturas mais baixas leva a uma diminuição da produção de sebo, prejudicando a barreira de protecção da pele. É aconselhável nestes períodos usar cremes hidratantes destinados a peles secas, ou seja, mais ricos em gordura e que muitas vezes estão associados a pele atópicas. A hidratação adequada não corrige apenas o problema da pele como também ajuda a isolar o corpo evitando, assim, a perda de calor.

Frieiras e fissuras

Quando não se consegue evitar este tipo de feridas, é aconselhável recorrer a um médico, que poderá prescrever um anti-inflamatório. Além disso, deve-se abusar de cremes hidratantes.

Foto DR/Nathan Dumlao via Unsplash

Perigo de intoxicação

Uma lareira é sempre muito apetecível. No entanto, qualquer aquecimento que recorra à combustão pode causar intoxicação por acumulação de monóxido de carbono. Verifique as saídas de gases antes de atear a braseira.

Perigo de curto-circuito

Não vá dormir com o aquecimento eléctrico ligado. Também não caia na tentação de o deixar ligado à corrente quando sai de casa.

Perigo de queimaduras

Além dos cuidados próprios, esteja atento às crianças que, por uma distracção, atiçada pela curiosidade, se podem queimar em qualquer aquecimento. Os gatos também são verdadeiros apaixonados por fontes de calor. Se tem um aquecedor ligado, preste atenção para que o animal não se mantenha muito próximo do electrodoméstico.

Encurte o passeio do cão

O cão vai continuar a ter de ir à rua, mas os passeios devem ter uma duração curta, não expondo o animal ao frio durante demasiado tempo.

Foto DR/charlesdeluvio via Unsplash

Capas para animais

Pode ser equacionado o uso de uma capa, dependendo da raça do cão e do tipo de pêlo deste.

Proteja o animal

Se o animal está habitualmente na parte exterior da casa, deverá ponderar permitir a sua entrada nestes dias mais frios ou assegurar que tem um abrigo reforçado.