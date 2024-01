Massa de ar polar faz descer temperaturas mínimas a partir de quinta-feira

Massas de ar polar e árctico farão com que as temperaturas mínimas desçam, sobretudo nesta sexta-feira. Apesar do maior desconforto térmico, não se prevê qualquer vaga de frio.

Uma massa de ar polar – que já chegou ao Norte de Portugal – promete fazer descer as temperaturas mínimas em todo o território continental nos próximos dias, em particular nesta sexta-feira, dia 5 de Janeiro. Não se prevê, contudo, qualquer vaga de frio.

“Quanto às temperaturas, isto é normal para esta altura do ano. Não está prevista nenhuma vaga de frio, são temperaturas absolutamente normais para esta altura do ano, nem sequer estão a contribuir para uma onda de frio. Perfeitamente comum”, afirma ao PÚBLICO Maria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta quinta-feira, as regiões Norte e Centro já contarão com uma descida da temperatura mínima a partir do final da manhã. Sexta-feira, dia 5 de Janeiro, a massa de ar polar, oriunda das latitudes do Atlântico Norte, varre todo o território continental.

“O dia em que se vai sentir mais frio será a sexta-feira, dia 5 de Janeiro, porque vem acompanhado de bastante vento na faixa costeira ocidental e nas terras altas. E, portanto, isso vai aumentar o nosso desconforto térmico. No fim-de-semana, o vento tem tendência a tornar-se em geral fraco”, refere a especialista do IPMA.

Já no fim-de-semana, a massa de ar que vai estar sobre o território do continente é uma massa de ar com características árcticas, afectando não só Portugal mas também Espanha. São massas de ar que se formam no Árctico e que são transportadas para latitudes mais baixas, perdendo parte das suas características. Limitam-se a trazer uma descida gradual da temperatura, em particular da mínima.

As descidas de temperatura estendem-se a todo território, explica Maria João Frada, mas tendem a ser mais significativas na sexta-feira e nas regiões a sul do Sistema Montejunto–Estrela. Este sistema é uma cordilheira que atravessa Portugal diagonalmente na Região do Centro, de sudoeste para nordeste.

Quanto à chuva, estima-se que esta seja mais contínua nas regiões a sul do Sistema Montejunto–Estrela, em particular no Sul, onde a precipitação será mais persistente. Já nas regiões norte e centro a chuva que houver será intermitente. Nos pontos mais altos do país, como a Serra da Estrela, já poderá cair sob a forma de neve.