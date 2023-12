Onda de frio atinge a China: Pequim pode chegar a 12 graus Celsius negativos esta sexta-feira

Espera-se uma queda brusca das temperaturas no Sul e mínimos recorde para Dezembro no Norte. A neve e o gelo obrigaram ao encerramento de 126 auto-estradas, escolas e suspensão de comboios e voos.

O tempo frio tomou conta de grandes áreas da China esta quinta-feira, com quedas bruscas de temperatura esperadas para os próximos dois dias, particularmente no Sul, disseram os meteorologistas, uma vez que o tempo se mostra invulgarmente frio para Dezembro. A vaga de frio está a deslocar-se de várias províncias do Norte, atingidas por nevões, para zonas do Centro e do Sul, como a província de Guizhou, e a penetrar profundamente nas zonas mais baixas do delta do rio Yangtze.

Em Nanjing, a populosa capital da província de Jiangsu, situada na margem sul do rio Yangtze, perto de Xangai, prevê-se que o tempo desça dos amenos 16 graus Celsius para cerca de 5 graus Celsius nas próximas 24 horas. "Esta onda de frio é poderosa e, no final da semana, vai deslocar-se para Sul", afirmou o analista meteorológico Wang Weiyue, de acordo com a emissora estatal CCTV.

No domingo, as temperaturas a Sul do Yangtze poderão atingir os zero graus Celsius, enquanto as províncias a Norte do rio Amarelo, como Shandong, poderão registar 10 graus negativos. Mais a Norte, as temperaturas podem aproximar-se dos mínimos históricos para esta época do ano ou mesmo ultrapassar os recordes, alertaram os meteorologistas nacionais.

Em Pequim, a neve está a acumular-se desde segunda-feira na capital de quase 22 milhões de habitantes. Prevê-se que as temperaturas desçam ainda mais para 12ºC negativos na sexta-feira, contra os cerca de três graus Celsius negativos registados na quinta-feira.

As principais cidades do nordeste, como Shenyang e Harbin, poderão registar temperaturas tão baixas como 27ºC negativos, o que poderá ser o valor mais baixo deste ano, segundo a CCTV. Este ano, a China tem-se debatido com fenómenos meteorológicos extremos, desde temperaturas extremamente baixas em Janeiro a precipitações recorde e a um Verão extremamente quente, em oscilações selvagens que os cientistas atribuem às alterações climáticas.

Esta semana, cerca de 200 nações concordaram, na cimeira sobre o clima COP28, em começar a reduzir a produção e consumo de combustíveis fósseis para evitar o pior das alterações climáticas, mas a sua implementação ainda está por ver.

"Estes fenómenos meteorológicos extremos tornar-se-ão parte da experiência normal no futuro", disse Li Yifei, especialista em estudos ambientais da Universidade de Nova Iorque, no centro comercial de Xangai. "As pessoas têm de se preparar individualmente, porque as hipóteses de os indivíduos poderem contar com um governo para fornecer recursos são cada vez menores."

Queimados pelo gelo

As temperaturas atingiram um mínimo histórico pelo segundo dia consecutivo em várias zonas. A neve e o gelo obrigaram ao encerramento de 126 auto-estradas em várias províncias. O granizo e o granizo assolaram a região central de Henan.

O frio obrigou ao encerramento de escolas, tendo a capital da província de Zhengzhou ordenado o ensino em casa para as crianças mais pequenas. Foram também suspensos vários serviços de comboio. Os pais de Shaanxi, a Norte, queixaram-se de que a falta de aquecimento numa escola secundária deixou as crianças com queimaduras de frio nas mãos e nos pés.

Mais a Leste, em Shanxi, as autoridades elevaram o alerta para ondas de frio ao seu nível mais elevado, prevendo-se que as temperaturas desçam até aos 20 graus Celsius negativos até sábado e mesmo até aos 29 graus negativos nas zonas montanhosas.

As temperaturas na capital da província de Taiyuan atingiram uma média de 4°C negativos esta quinta-feira, com a neve pesada a obrigar ao encerramento do aeroporto internacional durante três horas, enquanto os trabalhadores descongelavam a pista.

A forte formação de gelo na rede eléctrica provocou um corte de energia durante a noite em Yuanqu, uma cidade com cerca de 200.000 habitantes, a Sul, o que levou as cidades e províncias vizinhas a enviarem camiões de emergência com geradores móveis de energia. Foram também emitidos avisos de ventos fortes para o extremo oeste de Xinjiang, o oeste do Tibete, a região de Ningxia, a província de Qinghai e partes da Mongólia Interior.