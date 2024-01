Europa debate-se com inundações e neve após tempestade atlântica

Várias zonas da Europa, sobretudo do Noroeste, afectadas por chuva intensa ou neve. Temperaturas descem no Norte da Escandinávia e inundações afectam as deslocações em algumas regiões.

Partes do noroeste da Europa lutaram na quarta-feira para lidar com o impacto da última de uma série de tempestades atlânticas que despejaram chuva ou neve num solo já saturado, enquanto o Norte da Escandinávia experimentou frio extremo. Em Portugal, uma massa de ar polar – que já chegou ao Norte de Portugal – promete fazer descer as temperaturas mínimas em todo o território continental nos próximos dias, em particular nesta sexta-feira, dia 5 de Janeiro.

No Norte de França, as equipas de salvamento ajudaram a evacuar algumas zonas deslocando os residentes das casas inundadas na cidade de Arques, no departamento de Pas de Calais, uma região que ficou inundada pela segunda vez em dois meses após fortes chuvas. Esperavam-se mais 20 a 40 milímetros de chuva nas próximas horas e um alerta vermelho indicava que o rio Aa, no Norte de França, estava prestes a rebentar as suas margens.

Ferry impedido de atracar

"Da primeira vez, pensa-se que foi sorte, mas da segunda vez, começa a afectar a moral e a carteira", disse Anthony Richevin, residente em Arques, enquanto estava a ser retirado da sua casa. "Começa-se a pensar no futuro".

Um ferry que viajava da Noruega para a Dinamarca, com cerca de 900 passageiros a bordo, não conseguiu atracar em Copenhaga devido à tempestade e estava à espera que o vento diminuísse, embora se esperasse que isso não pudesse acontecer antes da manhã desta quinta-feira, informou a companhia de navegação DFDS.

Na Noruega, a cidade de Kristiansand, no Sul do país, anunciou o encerramento das escolas e o cancelamento de todos os autocarros públicos na sequência de uma forte queda de neve.

Henk inunda Reino Unido

A mesma tempestade, designada Henk em ambos os lados do Mar do Norte, trouxe vendavais e chuvas fortes a partes de Inglaterra e do País de Gales na terça-feira, causando cortes de energia, perturbando as viagens de comboio e obrigando ao encerramento de estradas importantes devido a inundações.

Árvores foram derrubadas em estradas e caminhos-de-ferro, matando um automobilista no sudoeste de Inglaterra.

Uma mulher de 59 anos morreu na província belga da Flandres Oriental, na terça-feira, depois de ter sido atingida por uma vedação que se desprendeu durante um período de chuvas intensas no país, disse a governadora local, Carina Van Cauter, num comunicado.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) alertou para o facto de os níveis de água permanecerem elevados em alguns locais da Alemanha após as fortes chuvas durante o período de Natal e advertiu para a persistência de chuvas em algumas zonas da Alemanha de 02 a 04 de Janeiro de 2024, o que pode agravar o problema.

Aldeia no Ártico com 43 graus negativos

A aldeia de Kvikkjokk, no Ártico, registou uma temperatura nocturna de -43,6 graus Celsius, a mais fria da Suécia para o mês de Janeiro em 25 anos, informou o Met Office sueco.

Na Lapónia, no norte da Finlândia, uma mulher desapareceu durante um nevão quando esquiava na terça-feira e foi encontrada morta numa avalanche. A polícia finlandesa informou que continuavam as buscas pelo seu filho.

A Suécia também foi atingida por uma descida de temperatura. Na aldeia de Vittangi, no município de Kiruna, no Norte da Suécia, a temperatura atingiu -38,9 graus Celsius durante a manhã.