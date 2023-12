A Europa está a ser atingida por um recorde de neve e frio intenso

“A Europa está provavelmente a viver o seu início de Inverno meteorológico com mais neve desde 2010”. Depois do calor, 2023 continua marcado por extremos: desta vez, pode conquistar o recorde de neve.

Grande parte da Europa está a iniciar a temporada de Inverno de 2023-2024 com uma abundância de neve e frio, um forte contraste com o ano passado, que foi anormalmente quente e sem neve.

Em Munique, a terceira maior cidade da Alemanha, uma tempestade durante o fim-de-semana levou à queda de quase um metro e meio de neve, estabelecendo um recorde em Dezembro. Foi também a maior tempestade de neve da cidade desde o início de Março de 2006 e uma das maiores de todos os meses de que há registo.

Munique está longe de ser a única cidade europeia que sofreu um início repentino de Inverno. Grande parte da Alemanha e do resto da Europa está coberta de neve. Mais neve está também a caminho, particularmente dos Alpes em direcção ao norte, passando pela Alemanha e chegando a partes da Europa de Leste.

Uma confusão de neve

Na segunda-feira, mais neve estava a cair em Frankfurt, Hamburgo e Munique, bem como em Genebra e a leste da Rússia. Os flocos frescos estão a provocar novos atrasos nos aeroportos, segundo a empresa de localização FlightAware.

Foto Imagem de satélite do programa europeu de monitorização do clima, Copérnica, da área dos Alpes e Sul da Alemanha com neve Compérnico

Em Munique, centenas de voos foram cancelados diariamente desde o final da semana passada por causa da neve. O aeroporto de Amesterdão também foi particularmente afectado, e outros aeroportos tiveram de encerrar temporariamente, incluindo o aeroporto de Glasgow.

Os atrasos nos aeroportos afectaram mesmo locais que, comparativamente, receberam pouca neve, como Londres.

A neve está também a afectar as estradas e os serviços públicos. Cumbria, no noroeste de Inglaterra, foi atingida por cerca de 30 centímetros de neve. Os veículos ficaram retidos e cerca de 13.000 clientes ficaram sem electricidade, segundo a BBC.

Mande imagens do frio ou neve na sua cidade A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira fala na probabilidade de "formação de gelo ou geada no interior Norte e Centro" de Portugal continental, bem como numa expectável descida da temperatura. Sobre a neve, o IPMA admite que poderá cair nas regiões Norte e Centro, onde se prevê "períodos de chuva fraca a partir do meio da tarde, que poderá ser sob a forma de neve acima de 1200/1400 metros de altitude". Para quarta-feira, a previsão inclui "possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela até ao início da manhã". A partir daí, nos próximos dias, a temperatura poderá aumentar ligeiramente. Se tiver imagens do frio e da neve na sua cidade, em Portugal ou noutro país onde se encontre, mande-nos para o email do Azul, azul@publico.pt.

Extensão de neve notável na Europa

As imagens de satélite e as observações no terreno revelam uma extensão notável da queda de neve no continente.

Os pontos tipicamente cobertos por neve – como os Alpes – estão enterrados em quantidades acima da média, com alguns locais a aproximarem-se de máximos históricos para esta época do ano, de acordo com a MeteoSwiss, a agência de previsões da Suíça.

"A Europa está provavelmente a viver o seu início de Inverno meteorológico com mais neve desde 2010", escreveu o meteorologista francês Nahel Belgherze no X, antigo Twitter.

Nos Alpes, a acumulação de neve começou em meados ou finais de Novembro, quando o ar frio começou a espalhar-se para sul a partir do extremo norte da Europa, onde as temperaturas têm estado abaixo do normal desde Outubro. Nas últimas semanas, apenas a Península Ibérica e os países imediatamente adjacentes ao Mar Mediterrâneo evitaram a maior parte do frio.

No meio da forte queda de neve no sul da Alemanha, as temperaturas caíram perto ou mesmo abaixo de zero (-18 Celsius), níveis mais típicos dos países escandinavos no norte da Europa.

Cobertura de neve acima da média no hemisfério norte

Em grande parte devido à abundância de neve na Europa, a extensão da queda de neve no hemisfério Norte tem estado perto ou acima da média nas últimas oito semanas, de acordo com os dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e da Universidade Rutgers. Isto apesar da cobertura de neve abaixo da média na América do Norte.

Nos últimos dias, o frio extremo e a neve também afectaram partes da Rússia, incluindo a Sibéria. Um dos nevões diários mais significativos de que há registo atingiu Moscovo na segunda-feira, cancelando voos e deixando os automobilistas retidos.

De acordo com o historiador meteorológico Thierry Goose, as temperaturas na Sibéria desceram nos últimos dias para entre os 50 e 57 graus Celsius negativos, um nível de frio excepcional para este início de Inverno.

Alguns estudos demonstraram que o frio e a neve notáveis do início do Inverno nestas regiões podem ser um prenúncio de um Inverno rigoroso na América do Norte no final da estação.

O frio e a neve na Europa podem abrandar em breve

O Inverno rigoroso na Europa está relacionado com a fase negativa da Oscilação Árctica (AO), que permite que o ar gelado vindo de perto do pólo Norte mergulhe para Sul.

Parque Tiegarten, junto ao Portão de Brandenburg, em Berlim Reuters/FABRIZIO BENSCH Munique ficou coberta de neve neste sábado EPA/ANNA SZILAGYI As autoridades apelaram aos residentes de Munique para que permanecessem em casa, por razões de segurança EPA/ANNA SZILAGYI Parque de bicicletas de Munique coberto de neve EPA/ANNA SZILAGYI A polícia da cidade de Munique aconselhou as pessoas a “evitarem deslocações desnecessárias e a conduzirem apenas quando necessário”, devido à “queda de neve excepcionalmente forte”. EPA/ANNA SZILAGYI Habitantes de Munique tentam retirar neve que caiu junto aos seus veículos EPA/ANNA SZILAGYI A polícia da Baixa Baviera registou cerca de 350 intervenções relacionadas com o mau tempo entre a noite de sexta-feira e a manhã desta sexta-feira EPA/ANNA SZILAGYI Linha de comboios de Munique coberta de neve EPA/ANNA SZILAGYI Uma grande parte dos transportes públicos - autocarros, comboios suburbanos e eléctricos - também está parada na capital da Baviera, segundo a empresa de transportes públicos de Munique EPA/ANNA SZILAGYI Mais de 40 cm de neve caíram em Munique na sexta-feira à noite, segundo o serviço meteorológico EPA/ANNA SZILAGYI Linha ferroviárias da Estação Central de Munique, Alemanha, cobertas de neve EPA/ANNA SZILAGYI Em todo o sul da Alemanha, prevêem-se igualmente cancelamentos ou atrasos de comboios, advertiu a Deutsche Bahn, estimando que as perturbações se prolongarão por todo o dia EPA/ANNA SZILAGYI Comboio coberto de neve na Estação Central de Munique EPA/ANNA SZILAGYI Habitante de Munique passeia o seu cão durante nevão EPA/ANNA SZILAGYI Turistas atravessa rua coberta de neve no centro de Munique EPA/ANNA SZILAGYI Depois de ter anunciado a suspensão dos voos até às 12h (hora local), o aeroporto de Munique anunciou o prolongamento desta medida até às 6h (5h em Lisboa) de domingo “devido à persistência da queda de neve” Reuters/LOUISA OFF Quase 800 voos que iam partir ou aterrar em Munique foram afectados pelo nevão Reuters/LOUISA OFF Fotogaleria Parque Tiegarten, junto ao Portão de Brandenburg, em Berlim Reuters/FABRIZIO BENSCH

Esta oscilação tende a apoiar um padrão em que a corrente de jacto é empurrada para Sul através das Ilhas Britânicas antes de se curvar sobre a Europa Central e do Sul. Muitas vezes, o mergulho da corrente de jacto também se estende à Europa de Leste e à Ásia, como aconteceu esta semana.

No entanto, os Invernos que apresentam a fase negativa desta oscilação no início da estação tendem a vê-la regressar, pelo que são prováveis incursões adicionais de frio e neve.

Apesar do actual inverno rigoroso na Europa, a maior parte do resto do planeta continua a registar condições muito mais quentes do que o normal. Os dados indicam que o mês passado foi o Novembro mais quente de que há registo na Terra, por uma larga margem, e o quinto mês consecutivo a registar um calor recorde.