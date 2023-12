Andar na rua com 58 graus negativos? É o que acontece na Sibéria

Naquela que é uma das cidades mais frias do mundo, o peixe congelado não precisa de congelador. “Se não tivesse vestido as roupas certas, teria congelado em minutos”, dizem na rua.

O clima árctico envolveu vastas áreas da Rússia nesta terça-feira, com as temperaturas nas regiões selvagens da Sibéria a caírem para os 58 graus Celsius negativos. Ainda assim, com temperaturas abaixo dos 50 graus negativos, havia pessoas a andarem na rua e comerciantes a venderem peixe congelado (sem precisarem de congelador).

Yakutsk, uma das cidades mais frias do mundo, situada a cerca de 5000 quilómetros a leste de Moscovo, estava coberta de nuvens geladas e nevoeiro, mostram as imagens de drones. "Vim especialmente para Yakutsk para experimentar este tipo de tempo – por isso tenho sorte, pois em Dezembro não é habitual ter este tipo de tempo", disse Danila, cuja barba, chapéu e cachecol estavam cobertos de gelo.

Foto A vendedora Nyurgusun Starostina com partes da face geladas por causa das temperaturas negativas Roman Kutukov/REUTERS

"Na verdade, não tenho assim tanto frio, porque me preparei bem", disse Danila. "Se não tivesse vestido as roupas certas, teria congelado em minutos". Segundo afirmou, as temperaturas extremas fizeram com que o seu casaco ficasse muito mais rígido, enquanto o seu telemóvel perdeu a carga em poucos minutos. Dois pares de luvas eram essenciais, disse, bem como camadas de roupa.

Foto As imagens de drone mostram o manto gélido que cobre a cidade de Yakutsk ROMAN KUTUKOV/REUTERS

As temperaturas em partes da República de Sakha, uma vasta região ligeiramente mais pequena do que a Índia, situada na parte nordeste da Sibéria, desceram abaixo dos 55 graus negativos durante a noite.

Em Oymyakon, uma povoação em Sakha, a temperatura era de 58ºC negativos na terça-feira. Os meteorologistas afirmam que, devido à humidade e ao vento, a sensação térmica seria de 63ºC negativos.

Foto Comerciantes num mercado na cidade russa de Yakutsk ROMAN KUTUKOV/REUTERS

No mercado de Yakutsk, o peixe que se vende é ultracongelado, embalado em dezenas de caixas no mercado. Não é necessário um congelador. As vendedoras estavam abafadas e protegidas com grandes chapéus de pele.

"Está frio", resumiu um residente, chamado Pyotr. "Só é preciso ter roupas de qualidade e tudo correrá bem. O principal é mantermo-nos em movimento para que o sangue circule."