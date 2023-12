Temperaturas na Sibéria caem para 50 graus negativos. Nevões cobrem Moscovo

As temperaturas em algumas regiões da Sibéria caíram a pique para 50 graus Celsius negativos, enquanto fortes nevões cobriram Moscovo naquela que foi uma queda de neve recorde. As condições meteorológicas também causaram perturbações nos voos, à medida que o tempo de Inverno se espalhava pela Rússia.

Na República de Sakha, situada na parte nordeste da Sibéria e onde se situa Yakutsk, uma das cidades mais frias do mundo, as temperaturas desceram abaixo dos 50 graus Celsius negativos, de acordo com as estações meteorológicas da região.

Uma vaga de frio anormalmente precoce em Sakha fez com que as temperaturas descessem mesmo para menos de 50ºC em várias zonas de Sakha, uma vasta região ligeiramente mais pequena do que a Índia.

Quase todo o território de Sakha está situado na zona de permafrost, solo que se mantém sempre congelado. Na capital da região, Yakutsk, que se situa a cerca de 5000 quilómetros a leste de Moscovo, a temperatura rondou os 44ºC negativos a 48ºC negativos.

Foto Nevão em Moscovo nos primeiros dias de Dezembro deste ano MAXIM SHEMETOV/REUTERS

As temperaturas de 50ºC negativos tornaram-se menos comuns nos últimos anos devido às alterações climáticas, com o permafrost a mostrar sinais crescentes de degelo.

Na capital russa, uma das maiores tempestades de neve alguma vez registadas provocou atrasos em alguns aeroportos na segunda-feira, com as pistas cobertas de neve espessa.

Pelo menos 54 voos sofreram atrasos e outros cinco foram cancelados nos três maiores aeroportos da capital, informou a agência noticiosa RIA.

Prevê-se que as temperaturas em Moscovo desçam para cerca de 18ºC negativos no final desta semana.