Já caem “flocos” de gelo na Serra da Estrela. A neve chega quinta-feira

Os pequeninos pedaços de gelo nem sequer foram registados como queda de neve, mas não passaram despercebidos. Alguns utilizadores da rede social X (antigo Twitter) divulgaram imagens desta segunda-feira, 30 de Outubro, onde é possível ver a queda dos primeiros flocos de neve na zona da Torre, em Unhais da Serra, na Covilhã. Ao longo do dia, as temperaturas na região rondaram os dois graus Celsius, com mínimas previstas a chegar aos 4 graus Celsius negativos. A neve, mais a sério, é esperada para a próxima quinta-feira.

Serra da Estrela ??????

30/10/2023

Em declarações ao PÚBLICO, o IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) diz estar a par da situação, mas adianta que ainda não foi monitorizada, visto tratarem-se de “floquinhos de neve na zona da Torre” a uma altitude de 1800 metros. "Não temos observação no local e como se tratou de pouca precipitação nem foi contabilizado", avança Madalena Rodrigues, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para os amantes de neve, ainda não foi esta segunda-feira que a Serra da Estrela se cobriu de branco. Contudo, o IPMA avança que a partir de dia 2 de Novembro, quinta-feira, já se “prevê neve para a região”. Apesar desta previsão, a época alta da neve nesta região continua a ser assinalada no início do ano, de Janeiro a Março.