Páscoa aproxima-se com chuva, vento e neve — até na serra algarvia

Até à Sexta-Feira Santa, feriado que se assinala no próximo dia 29, o tempo será de chuva, vento e queda de neve, de Norte a Sul do país — condições meteorológicas que levaram a Protecção Civil a emitir um aviso à população.

De acordo com a informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em que se baseia a Protecção Civil, prevê-se para as próximas 72 horas precipitação por vezes forte e persistente. A partir de 27 de Março, poderá ser de granizo e acompanhada de trovoada.

O vento forte também motivou um aviso amarelo do IPMA para quase todos os distritos de Portugal continental, à excepção de Évora, Portalegre e Santarém. Nesta terça-feira, poderá atingir os 100 quilómetros por hora nas terras altas, em especial na Serra da Estrela. A partir da tarde de quarta-feira estão previstas rajadas até 85 km/h nas regiões Norte e Centro, podendo ultrapassar os 90 km/h nas terras altas.

Não deverá cair neve em Nova Iorque nos próximos dias, mas o mesmo não se pode dizer sobre as serras portuguesas. Está prevista queda de neve acima de 600/800 metros nas regiões de Viana do Castelo, Vila Real, Braga, Bragança, Porto, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Aveiro, Coimbra e Leiria.

Na madrugada e manhã desta terça-feira pode mesmo nevar nas serras de São Mamede, em Portalegre, e de Monchique, já no Algarve.

O IPMA alerta para os impactos mais prováveis da queda de neve e formação de gelo, como vias condicionais ou danos em estruturas e árvores, e a Protecção Civil pede que seja evitada a circulação em zonas afectadas pela acumulação de neve.

Quanto à agitação marítima, o IPMA mantém sob aviso amarelo todos os distritos costeiros do continente a partir das 9h de 26 de Março, prevendo ondas de noroeste que podem atingir 4 a 5 metros, além da costa Norte da Madeira e do Porto Santo, entre as 3h de 26 de Março e as 9h de 27 de Março.

Entre as 15h de terça-feira e as 9h de quarta-feira, o aviso para as dez regiões da costa continental é elevado a laranja, uma vez que as ondas podem atingir, nesse período, 12 metros de altura.

Pode consultar aqui todas as recomendações emitidas esta segunda-feira pela Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.