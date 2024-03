Queda intensa de neve pinta de branco terras altas de norte e centro de Portugal

A intensa queda de neve registada na madrugada deste sábado, 9 de Março, pintou de branco várias regiões das terras altas do norte e centro do país. Há sete distritos sob aviso laranja e dois com alerta amarelo devido à neve, com autoridades e protecção civil a pedirem cautela aos habitantes das zonas afectadas.

O estado do tempo em Portugal continental está a ser condicionado por uma "depressão complexa centrada a noroeste da Península Ibérica", de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que chegaria mesmo a colocar Braga, Viana do Castelo e Vila Real em alerta vermelho até às 9h deste sábado.

Há, no total, sete distritos sob aviso laranja este sábado: Viseu, Vila Real, Viana do Castelo, Guarda, Castelo Branco, Bragança e Braga. A este grupo juntam-se ainda três outros com alerta amarelo, um nível abaixo: Coimbra, Porto e Aveiro.

Por estarmos a falar de condições perigosas para a circulação automóvel, as autoridades optaram por uma abordagem preventiva. Na manhã deste sábado, foi cortado o trânsito no IP4 entre a Pousada do Marão e o nó da Campeã, com a circulação automóvel nas estradas do maciço central da serra da Estrela a continuar encerrada em quatro troços desde quinta-feira.

Portugal continental registou 36 ocorrências durante a noite, um número bastante inferior ao de sexta-feira (349). A região norte foi a mais afectada nas últimas horas, de acordo com a informação veiculada por fonte da Protecção Civil à agência Lusa.