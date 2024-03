Neve: troço do IP4 encerrado em Amarante. Estradas cortadas entre Cinfães-Castro Daire e na Serra da Estrela

Segundo a GNR, as principais auto-estradas do distrito de Vila Real — a A24, a A4 e a A7 — estão transitásseis, embora aconselhe muita precaução. EN 321 entre Cinfães e Castro Daire encerrada.

O IP4 está encerrado entre a Pousada do Marão e o nó da Campeã devido à queda de neve, revelou este sábado, 9 de Março, o Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa.

De acordo com o Comando Sub-Regional, aquele troço da IP4, na zona de Amarante, está encerrado nos dois sentidos desde as 8h20 e assim permanecerá até à melhoria das condições meteorológicas.

A neve cai com alguma intensidade em alguns locais do distrito de Vila Real, condicionando a circulação rodoviária, no entanto cortado ao trânsito está apenas o IP4.

Segundo a GNR, as principais auto-estradas do distrito — a A24, a A4 e a A7 — estão transitásseis, embora aconselhe muita precaução na circulação em alguns troços. Os limpa-neves estão no terreno a proceder à limpeza das principais vias.

A Estrada Nacional (EN) 321 entre Cinfães e Castro Daire, no distrito de Viseu, está encerrada ao trânsito desde as 4h45 por causa da neve, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Protecção Civil. Segundo a mesma fonte, a alternativa faz-se pela EN 222, que liga Resende a Peso da Régua.

Os acessos ao maciço da Serra da Estrela continuam todos cortados ao trânsito desde sexta-feira por causa da neve, confirmou o comando sub-regional das Beiras e Serra da Estrela da Autoridade Nacional de Protecção Civil e Emergência. As únicas excepções são os troços entre Seia e Sabugueiro e Covilhã-Penhas da Saúde.

Portugal continental registou 36 ocorrências durante a noite, um número bastante inferior ao de sexta-feira (349), tendo-se concentrado sobretudo na região Norte, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.