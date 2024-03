Estradas do maciço central da serra da Estrela encerradas devido à queda de neve

O agravamento do estado do tempo obrigou ao encerramento de quatro troços da serra da Estrela. A neve continuará até domingo, nas terras altas do Norte e no Centro.

A queda de neve levou ao encerramento das estradas do maciço central da serra da Estrela esta quinta-feira, de acordo com uma fonte da Protecção Civil à agência Lusa. Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil das Beiras e Serra da Estrela, com sede na Guarda, a circulação está interrompida em quatro troços.

Pelas 02h30 foram encerrados os troços 11 (Piornos-Torre), 12 (Torre-Torre) e 13 (Torre-Lagoa Comprida), e às 05h00 foi encerrado o troço 9, que liga Piornos a Manteigas. O troço 1 e o 2, que ligam Portela de Arão a Lagoa Comprida e Lagoa Comprida-Sabugueiro foram também encerrados.

Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela nesta quarta-feira, 10 de Janeiro de 2024 ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve e gelo na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Gelo na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA Fotogaleria Neve na Serra da Estrela ADRIANO MIRANDA

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para queda de neve significativa nas terras altas do Norte e Centro até domingo. "As acumulações de neve no solo poderão, em determinados momentos, superar os 20 centímetros a cotas superiores a 1000 metros de altitude, sendo que nos pontos mais altos da serra da Estrela poderá acumular cerca de um metro de neve no final do período", destacou o instituto.

Os distritos de Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso laranja entre as 03h00 de sexta-feira e as 12h00 de sábado devido à queda de neve. O IPMA alertou na quarta-feira, para o agravamento do estado do tempo, com chuva, vento forte, agitação marítima e queda de neve até domingo, sobretudo no Centro e no Norte do país. O regresso da chuva, do vento e do frio deve-se a uma depressão típica de inverno, no entanto, a Protecção Civil pede que sejam tomadas precauções.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.