Tempo vai piorar nas próximas horas. IPMA emite avisos e Protecção Civil pede cautela

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu avisos meteorológicos amarelos e laranjas que entram em vigor esta quarta-feira, 6 de Março, no arquipélago dos Açores, arrastam-se para o continente e para a Madeira na quinta-feira, 7, e vão manter-se até pelo menos sexta-feira, 8. Só Santarém, Portalegre, Évora e as regiões montanhosas madeirenses não têm qualquer aviso meteorológico em vigor até ao fim-de-semana.

O agravamento do estado do tempo está associado a uma depressão — uma região de baixa pressão atmosférica —, neste momento a passar pelo território açoriano a partir de Nordeste e que deverá viajar para Este nas próximas horas. O movimento destas depressões, típicas do Inverno, está representado em plataformas como o Windy.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) alertou esta terça-feira que o agravamento do estado do tempo nas próximas horas deve ter consequências como piso rodoviário escorregadio, inundações nas cidades, acidentes na orla costeira, queda de árvores e desconforto térmico por causa do frio. Como medidas preventivas, a Protecção Civil sugere, por exemplo, a desobstrução dos sistemas de escoamento, a fixação de estruturas soltas, a adopção de uma condução defensiva e a colocação de correntes de neve.

Em Portugal Continental, os avisos meteorológicos amarelos de precipitação entram em vigor já esta madrugada, às 3h e até às 9h de sexta-feira, em Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal. Há também nove distritos com avisos amarelos pela queda de neve: Guarda e Castelo Branco (das 9h de quinta-feira às 12h do dia seguinte), Vila Real, Bragança, Porto, Braga, Viana do Castelo e Viseu (das 15h de quinta-feira às 12h de sexta-feira), Coimbra (21h de quinta-feira às 3h de sexta-feira)

Além disso, toda a costa de Portugal Continental também estará sob aviso meteorológico por agitação marítima a partir das 9h de quinta-feira e assim se manterá até às 18h nos distritos de Lisboa a Faro; e até às 21h de Viana do Castelo a Leiria. O aviso amarelo evoluiu depois para o nível laranja em todos esses distritos, terminando às 12h de sexta-feira de Lisboa a Faro e às 15h de Viana do Castelo a Leiria.

Mau tempo já chegou aos Açores

Aos avisos meteorológicos de chuva, neve e agitação marítima em Portugal Continental juntam-se ainda os alertas de agitação marítima na Madeira. Na Costa Norte, os aviso amarelo entra em vigor às 3h de quinta-feira e mantém-se até às 9h, hora em que passa a aviso laranja até à meia-noite. Na Costa Sul só foi emitido o aviso amarelo de agitação marítima, entre às 9h e as 21h de quinta-feira. Não há alertas para as Regiões Montanhosas.

Nos Açores, o agravamento do tempo começou ainda na noite de terça-feira. No Grupo Central, o aviso amarelo de agitação marítima começou às 23h de Ponta Delgada, passou a laranja às 8h e só às 17h voltará ao nível amarelo, extinguindo-se previsivelmente às cinco da manhã de sexta-feira. A região também está, desde as 5h, sob aviso amarelo de vento, que terminará às 20h locais.

O Grupo Oriental ficará sob aviso amarelo de vento e agitação marítima a partir das 11h locais (mais uma hora em Portugal Continental e Madeira). O aviso de vento termina às 23h locais, mas o de agitação marítima vai prolongar-se até às 5h.

No Grupo Ocidental, há um aviso amarelo de vento em vigor desde as 2h e um aviso laranja de agitação marítima desde as 5h desta quarta-feira, mas ambos terminam às 17h. A essa hora, o aviso de agitação marítima vai descer para o nível amarelo e permanecer em vigor até às 5h de sexta-feira.