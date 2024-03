Fim-de-semana com neve traz aviso amarelo para dez distritos de Portugal continental

Dez distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à queda de neve a partir das 12h de sábado, enquanto sete distritos vão estar sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com comunicado divulgado esta sexta-feira pelo IPMA, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estarão sob aviso amarelo devido à neve entre as 12h de sábado e as 09h de domingo. Já o alerta para Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra vigora entre as 12h e as 21h de sábado.

Para os dez distritos, o alerta é para queda de neve acima de 700 a 900 metros, com acumulação até cinco centímetros acima de 1000 a 1100 metros.

O IPMA alertou também para impactos prováveis como a "perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo", condicionando ou interditando vias, causando danos em estruturas ou árvores ou prejudicando abastecimentos locais.

Para Castelo Branco e Guarda, o IPMA referiu que a acumulação de neve poderá ultrapassar os dez centímetros nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Sete distritos do continente vão estar no sábado sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a seis metros, também segundo o IPMA. Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga começam com aviso amarelo entre as 21h desta sexta-feira e as 6h de sábado, passando depois a laranja até às 00h00 de domingo. Estes sete distritos passam depois entre as 00h00 e as 12h de domingo novamente a aviso amarelo também por causa da ondulação. O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo de agitação marítima para os distritos de Beja, Faro e Setúbal entre as 6h de sábado e as 12h de domingo.

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertaram a população e a comunidade marítima para estarem vigilantes devido à previsão de ondulação forte que pode alcançar os 13 metros.

Em comunicado, as duas autoridades indicam que a previsão do estado do vento e do mar aponta para um agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima na costa ocidental de Portugal continental até às 00h00 de domingo.

A Marinha e a Autoridade Marítima pedem que se evitem os passeios junto ao mar, a prática de actividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima e que a amarração das embarcações atracadas seja reforçada.

A agitação marítima será caracterizada por ondulação proveniente de Noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 13 metros e o vento poderá registar uma intensidade média até a 56 quilómetros por hora e rajadas até os 101 quilómetros por hora, é referido.