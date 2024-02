GNR resgata homem na serra da Estrela após queda de cinco metros

A Guarda Nacional Republicana (GNR) resgatou este domingo um homem de 60 anos na serra da Estrela, ferido após uma queda de cinco metros. De acordo com as informações recolhidas pelo PÚBLICO junto da equipa especializada em busca e resgate em montanha desta força, o homem participava numa actividade que incluía uma caminhada por um percurso pedonal. Terá sido neste momento que o incidente ocorreu.

A Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS) foi alertada por outros participantes da actividade para o incidente e deslocou-se para o local. O homem de 60 anos encontrava-se consciente e estável, apesar dos ferimentos causados pela queda.

De acordo com a equipa especializada da GNR, a vítima sofreu fracturas na perna e anca, apresentando também algumas escoriações, sendo que os ferimentos impossibilitavam a movimentação do homem de 60 anos. A operação de resgate contou também com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Loriga e de agentes da Protecção Civil.

Foto Momento em que a vítima é transportada GNR

Após ser resgatada, a vítima foi transportada para o Hospital de Seia. No total, foram destacados 18 operacionais para auxiliar esta operação. Foi ainda necessário o apoio do Centro de Limpeza de Neve da serra da Estrela, que permitiu o acesso das equipas de socorro à zona. A queda de neve tinha tornado intransitáveis algumas das estradas, tendo sido necessário este trabalho prévio de desobstrução para permitir o resgate.

Nas fotografias partilhadas pela GNR é possível perceber a dificuldade no acesso ao local, captando-se também o momento em que a vítima é transportada pela equipa de resgate numa maca.