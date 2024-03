Temperaturas de Verão e poeiras de África no primeiro fim-de-semana da Primavera

O primeiro fim-de-semana de Primavera terá temperaturas mais próprias do Verão em grande parte do território nacional, notou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Enquanto a Madeira se vê a braços com avisos amarelos de precipitação, vento e agitação marítima ao longo das próximas horas, Portugal Continental vai registar uma subida das temperaturas que elevará aos termómetros até aos 30ºC sob um céu pouco nublado.

Será assim já a partir desta sexta-feira, com "céu geralmente pouco nublado" no continente, "vento de leste rodando para norte na costa ocidental, sendo por vezes forte nas terras altas" e uma "subida das temperaturas". Mas não troque já as roupas mais quentes pelas mais frescas no armário: o Verão deste primeiro fim-de-semana da Primavera será sol de pouca dura, com um novo Inverno de regresso já na segunda-feira, com nuvens e chuva na generalidade do território nacional.

Por enquanto, e ao longo desta sexta-feira, os distritos mais quentes serão Braga, Leiria e Setúbal (30º C), com o Porto e Lisboa a alcançar os 27ºC de temperatura máxima e Faro a chegar aos 24º C. No sábado, só Leiria e Setúbal mantêm os 30º C de temperatura máxima prevista, mas o distrito mais frio em Portugal Continental será a Guarda, com 20ºC de temperatura máxima. No domingo, as previsões já não colocam nenhum distrito com mais do que 29º C, mas o calor vai manter-se.

Céu alaranjado por poeiras vindas de África

Apesar de a previsão meteorológica apontar para um céu pouco nublado, outro factor salta à vista esta sexta-feira: o das "poeiras em suspensão" que estão a manchar de cor-de-laranja a atmosfera em grande parte do país. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) já tinha alertado a população para se prevenir contra uma "situação de fraca qualidade do ar" entre esta sexta-feira e sábado devido à passagem de uma massa de ar proveniente do norte de África com poeiras em suspensão.

Numa nota divulgada ao final da tarde de quinta-feira, a DGS explicava que uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão, está prevista atravessar Portugal Continental durante os dias 22 e 23 de Março — ou seja, até sábado. Espera-se assim "um aumento das concentrações de partículas inaláveis de origem natural no ar, afectando, nomeadamente, as regiões do Alentejo e Algarve e o interior da região centro".

Estas partículas inaláveis (PM10, com diâmetro inferior a 10 micrómetros) têm um impacto na saúde humana, advertiu a DGS, "principalmente na população mais sensível, crianças e idosos, cujos cuidados de saúde devem ser redobrados durante a ocorrência destas situações". Por isso, as autoridades de saúde recomendam a que não se faça esforços prolongados, que se limite a actividade física ao ar livre e se evite a exposição a factores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.

Os grupos de cidadãos mais vulneráveis, como crianças, idosos ou pessoas com problemas respiratórios crónicos e foro vascular, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, "devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas.

Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e em caso de agravamento de sintomas ligar para a linha Saúde 24 (808242424). Para informação adicional sobre a qualidade do ar e os valores medidos nas estações de monitorização, pode ser consultada a página da internet da Agência Portuguesa do Ambiente ou a app QualAr.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para este fim-de-semana corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.