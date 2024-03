Cientistas revelam os segredos das magníficas dunas estelares dos desertos da Terra

São uma das maravilhas dos nossos desertos: as dunas estelares, formações de areia vagamente piramidais com cerca de 300 metros de altura e braços que se estendem a partir de um pico central, dando-lhes um aspecto estrelado quando vistas de cima.

Na segunda-feira, os cientistas revelaram o primeiro estudo aprofundado de uma duna estelar, revelando a sua estrutura interna e mostrando quanto tempo demorou a formar-se uma delas – mais rapidamente do que o esperado, mas ainda assim um processo que se desenrola ao longo de muitos séculos.

O estudo centrou-se numa duna estelar localizada no Leste de Marrocos, chamada Lala Lallia, que significa “ponto sagrado mais alto” na língua berbere local, situada no deserto do Sara, num pequeno mar de areia chamado Erg Chebbi, a cerca de cinco quilómetros da cidade de Merzouga, perto da fronteira com a Argélia.

Lala Lallia fica cerca de 100 metros acima das dunas circundantes e tem aproximadamente 700 metros de largura, contendo cerca de 5,5 milhões de toneladas métricas de areia.

Os investigadores utilizaram um radar de penetração no solo para espreitar para o interior da duna e utilizaram a datação por luminescência para determinar o tempo que Lala Lallia demorou a formar-se, um método baseado na quantidade de energia retida no interior dos grãos de areia. A resposta: cerca de 900 anos, acumulando cerca de 6400 toneladas métricas por ano, à medida que o vento sopra incessantemente a areia através do deserto.

Foto Duna estelar de Lala Lallia, no deserto do Sara Charlie Bristow/Reuters

Vários tipos de dunas do deserto

As dunas estelares representam pouco menos de 10% das dunas dos desertos da Terra e são as mais altas, ultrapassando outros tipos como as dunas barcanas e as dunas lineares rectas e longas. Também foram observadas em Marte e na grande lua de Saturno, Titã.

“A primeira vez que encontrei dunas estelares foi na Namíbia, há 20 anos, e fiquei imediatamente espantado com o seu tamanho. Tenho uma memória viva da longa subida até ao topo, lutando contra a areia muito solta no calor do dia”, disse o geógrafo Geoff Duller, da Universidade de Aberystwyth, no País de Gales, co-autor do estudo publicado na revista Scientific Reports.

“Acho as dunas do deserto muito bonitas”, acrescentou Geoff ​Duller. “A visão das curvas sinuosas e a forma como a luz e a sombra mudam com o sol significam que têm sempre um aspecto diferente, quer seja na frescura da manhã, ao Sol do meio-dia ou perto do pôr do Sol. As diferentes cores da areia nos diferentes desertos são também muito impressionantes, com dunas amarelas, brancas, vermelhas e mesmo pretas em diferentes partes do mundo.”

O radar de penetração no solo revelou as camadas dentro da duna Lala Lallia, mostrando como foi construída ao longo do tempo através da acumulação de areia e como partes da sua estrutura interna se assemelhavam a outros tipos de dunas.

Foto Duna estelar de Lala Lallia no deserto do Sara, em Marrocos Charlie Bristow/REUTERS

“As dunas estelares formam-se em áreas com regimes de vento complexos, o que significa ventos que sopram de diferentes direcções, e acumulação de areia em pontos dentro do deserto onde grandes pilhas de areia podem ser transportadas para formar dunas gigantes”, disse o sedimentologista da Universidade Birkbeck de Londres e co-autor do estudo, Charlie Bristow.

Os investigadores também determinaram que Lala Lallia se está a mover para oeste a uma velocidade de cerca de 0,5 metros por ano.

Embora se conheçam actualmente muitas dunas estelares, apenas uma antiga foi encontrada preservada como arenito no registo geológico, datando de há cerca de 250 milhões de anos, na Escócia. Ao revelar a sua estrutura interna, os investigadores afirmam que as suas descobertas fornecem um guia para os geólogos identificarem mais restos de arenito de antigas dunas estelares.

As maiores dunas estelares da Terra são encontradas no deserto de Badain Jaran, no Oeste da China. As dunas estelares também se encontram em locais como o deserto do Namibe, na Namíbia, grandes mares de areia na Argélia, como o Grande Erg Oriental e o Grande Erg Ocidental, e Rub’ al-Khali, na Arábia Saudita. Na América do Norte, o Parque Nacional das Grandes Dunas de Areia, no Colorado, contém uma série delas.

“Elas formam paisagens extraordinárias e inspiradoras”, disse Charlie Bristow. “Do chão, podem ser intimidantes, montanhas móveis de areia.”