Início de Primavera com temperaturas de Verão. Termómetros podem chegar aos 30 graus

Embora nesta quarta-feira esteja mais fresco, o calor chega na quinta e sexta-feira. Algumas zonas do país podem atingir 30º C. Mas o tempo volta a arrefecer na próxima semana e a chuva pode voltar.

A Primavera começou nesta quarta-feira, 20 de Março, com o sol a brilhar e temperaturas mais elevadas. No final desta semana, já pode deixar o casaco em casa e aproveitar o calor que se vai sentir em todo o território, com valores que podem chegar ou ultrapassar os 30º C.

“No dia de amanhã e na sexta-feira, a temperatura vai subir bastante”, assegura Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Apesar de existirem “condições para a ocorrência de aguaceiros e trovoadas” durante esta quarta-feira e parte de quinta-feira, a meteorologista garante que estas se vão tornando residuais. Ainda assim, durante a tarde desta quarta-feira, podem ocorrer aguaceiros, “mais provavelmente nas regiões do interior norte e centro”, sendo acompanhados por rajadas de vento, que podem ser “um pouco mais intensas”.

A partir de amanhã, “o vento vai rodar para o quadrante leste e para as terras altas”. As temperaturas começam a subir, em especial no Norte, que contará com céu pouco nublado. “Braga pode chegar aos 26ºC e Porto aos 25ºC”, indica a meteorologista. Já no centro e no Sul, “a subida vai ser menos acentuada”.

No entanto, tudo indica que na sexta-feira, 22 de Março, a “temperatura vai subir em todo o país”. “Há locais do interior em que a temperatura pode chegar ou ultrapassar os 30ºC. Estamos com previsões de temperaturas em torno dos 30ºC para Braga, Leiria e Setúbal. Évora e Beja têm previsões de 28ºC e 29ºC, respectivamente. Para Lisboa, estão previstos 27ºC e 29ºC para o Porto”, descreve.

Todavia, o calor de Verão não vem para ficar, pelo menos por enquanto. “São temperaturas muito altas mas que duram apenas um dia. No sábado, a tendência é para uma nova descida. As temperaturas continuam altas mas começam a diminuir”, conta Paula Leitão. Na segunda-feira, a descida é “acentuada” e esperam-se condições para a passagem de superfícies frontais, ou seja, chuva. A meteorologista sublinha que esta é uma situação normal: “É uma situação muito frequente da Primavera, temos as quatro estações no mesmo dia e as previsões variam muito.”

No final da semana, o IPMA confirma também a passagem de uma nuvem de poeiras vindas de África. A situação não é para alarmes e o céu ficará apenas “um pouco mais opaco ou acinzentado”. “É uma situação trivial. Não se esperam chuvas de lama, que é um termo até um bocado alarmista e que não se justifica nesta situação. Se ocorrerem aguaceiros na sexta-feira ou no sábado, o que não deve acontecer, as pessoas podem apenas ver alguma sujidade nos carros e nas varandas”, explica Paula Leitão.

Para a Páscoa, o melhor é ainda não fazer previsões. “É um pouco cedo. Estamos na Primavera e as mudanças são muito rápidas. Nesta altura do ano e à nossa latitude, a atmosfera encontra-se muito instável”, remata a meteorologista. Resta apenas aproveitar o calor e o sol do final da semana antes de voltarem temperaturas mais baixas.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.

