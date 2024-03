Primavera começa a espreitar este fim-de-semana com temperaturas acima dos 25ºC

Temperaturas vão aumentar ao longo do fim-de-semana e chegarão aos 26ºC em Santarém e Évora no domingo. Chuva e nebulosidade também vão decrescer. Avisos amarelos nos Açores serão levantados.

A Primavera não deve esperar até quarta-feira, 20 de Março, para aparecer: a previsão meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para um aumento das temperaturas com o sol a espreitar, embora sem afugentar as nuvens e alguma chuva, ao longo do fim-de-semana.

Vai ser precisa alguma paciência, mas os próximos dias não serão todos com tanta chuva, nevoeiro e nuvens carregadas como na manhã desta sexta-feira. Os mapas da agência meteorológica portuguesa indicam que os termómetros, que nesta sexta-feira não sobem dos 20 graus Celsius, devem chegar aos 26ºC em algumas cidades no domingo.

Nesse dia, 17 de Março, o IPMA fala de uma "pequena subida da temperatura máxima, em especial nas regiões Norte e Centro", embora acompanhada de um forte arrefecimento durante a noite e da formação de nevoeiro matinal em alguns locais dessas mesmas regiões. Santarém e Évora serão os distritos mais quentes, Lisboa chega aos 24ºC, o Porto aos 22ºC e Faro aos 23ºC.

Haverá "períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas, tornando-se muito nublado no litoral oeste no fim do dia", assim como a possibilidade de ocorrência de chuva fraca no Minho e Douro Litoral no fim do dia. Mas o vento será fraco, não soprando além dos 30 km/h na maior parte do território continental — só nas terras altas é que pode chegar aos 40 km/h.

No sábado, já haverá menos chuva e temperaturas até 3ºC mais elevadas em relação a esta sexta-feira. Será assim em Portugal Continental e na Madeira, mas também nos Açores: os avisos meteorológicos amarelos de precipitação em vigor no Grupo Central e Ocidental vão ser levantados este sábado; e também o aviso amarelo de agitação marítima termina no domingo.

Os primeiros sinais de melhoria no estado do tempo começarão a surgir na tarde desta sexta-feira. Segundo o IPMA, a nebulosidade e a precipitação que se regista no Norte, Centro, Sul, Grande Lisboa e Grande Porto vão diminuir de intensidade nas próximas horas e as temperaturas vão subir ligeiramente já esta sexta-feira. A Madeira regista pouca nebulosidade esta manhã, mas ela aumentará ligeiramente durante a tarde.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para este fim-de-semana corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.