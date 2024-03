Semana começa com sol, mas há chuva a partir de quinta-feira

Até ao final da semana, pode pegar novamente no guarda-chuva. A temperatura sobe um pouco e no domingo quase todas as regiões do país terão temperaturas máximas acima dos 20 graus.

Esta terça-feira o dia começou com sol e céu limpo ou pouco nublado por todo o território continental de Portugal, o que poderia dar a entender que se seguiria uma semana de bom tempo — mas a chuva chega já na quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Até ao dia de quinta-feira espera-se céu pouco nublado e vento fraco, com uma pequena subida da temperatura.

Na quinta-feira, a chuva começa por todo o território continental, com probabilidade quase certa de precipitação no litoral Norte e havendo também aguaceiros nos Açores. Só a Madeira anda ao contrário: nesta terça-feira regista 100% de probabilidade de chuva (há aviso amarelo para regiões montanhosas e costa Sul a partir das 18h), mas na quarta-feira a máxima sobre para os 23ºC e o mau tempo dá lugar ao sol, que na quinta e sexta-feira se mostra com mais força.

No continente e nos Açores (onde o céu vai estar mais nublado), quinta, sexta-feira e sábado serão dias com chuva. No domingo, o termómetro sobe até aos 24ºC de máxima em zonas como Évora e Beja, e em Lisboa atinge os 22ºC. O Porto vai registar menos um grau, tanto à noite, com 12ºC de mínima, como durante o dia. De acordo com o IPMA, a temperatura vai sofrer oscilações: sobe até quinta-feira, dia 14, quando vai chover “essencialmente no Norte e Centro”. Aí, a temperatura desce, para voltar a registar “uma pequena subida” na sexta e sábado. No domingo, a máxima está “acima de 20 graus em quase todo o país”.

Em distritos mais frios, como a Guarda ou Vila Real, as temperaturas mínimas vão registar um maior aumento, e passam dos zero ou 1ºC de terça-feira para 9ºC no domingo. Também as máximas passam dos 12ºC para os 17ºC. Nas outras zonas onde tem caído neve ao longo das últimas semanas, como Bragança, vai registar-se um aumento de temperatura, chegando aos 20ºC de máxima no domingo. Também no Norte, Braga atinge os 23ºC de máxima, e esse valor estende-se até à outra ponta do país, em Faro. No sábado, pode ainda chover, com cerca de 70% de probabilidade em distritos do litoral Norte como Viana do Castelo, Braga ou Porto.

O vento vai ser fraco a moderado, e soprará a não mais de 25 ou 30 quilómetros por hora em todos os dias da semana, excepto na quinta-feira, quando a chuva se vai fazer acompanhar por ventos de 45 km/h. “Não há rajadas e o vento vai estar normal”, confirma o IPMA.

Ainda assim, o tempo deve voltar a arrefecer depois do fim-de-semana, e há mais chuva prevista para segunda e terça-feira na zona do Porto, e a partir de quarta em Lisboa. Na próxima semana, espera-se que a temperatura volte a baixar. Por isso, no fim-de-semana, se estiver com planos de sair à rua, não os adie, que o sol é de pouca dura.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.

