Mau tempo: Possível tornado em Santarém e mais de 300 ocorrências registadas em todo o país

Um fenómeno extremo de vento, possivelmente um tornado de baixa intensidade, provocou este sábado, ao final da tarde, estragos em várias habitações na freguesia de Pernes, no concelho de Santarém, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil. Não há registo de feridos.

Segundo o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, o fenómeno ocorreu às 18h07 e, além de provocar estragos em habitações, arrancou árvores e danificou postes de electricidade e comunicações. Fonte dos Bombeiros Voluntários de Pernes disse à agência Lusa que o levantamento dos estragos ainda está a ser efectuado, adiantando que se registaram estragos em várias casas, tendo a aldeia de Arneiro das Milhariças sido a mais atingida.

Não é a primeira vez que um fenómeno semelhante é registado na zona. Em Abril de 2008, um tornado de baixa intensidade atingiu igualmente Pernes e várias localidades dos concelhos de Santarém, Alcanena e Torres Novas. Não muito longe, na zona de Salvaterra de Magos, outro pequeno tornado causou estragos consideráveis em Dezembro de 2021.

Protecção Civil regista 316 ocorrências até às 22h de sábado

Em todo o país, num sábado marcado pela neve, chuva e vento, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou 316 ocorrências relacionadas com o mau tempo, na sua maioria quedas de árvores e estruturas ou pequenas inundações, que ocorreram sobretudo nas regiões Norte e Centro.

"Entre as 00h e as 22h de hoje tivemos o registo de 316 ocorrências", disse à Lusa o oficial de operações da ANEPC, acrescentando que no centro do país registaram-se 132 casos e, no Norte, 86.

As ocorrências hoje registadas mobilizaram 1.185 operacionais e 514 meios terrestres, acrescentou o oficial de dia da ANEPC, sublinhando que os incidentes não provocaram quaisquer vítimas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu alguns avisos até domingo de manhã, altura em que o "mau tempo irá começar a desagravar".

Segundo o IPMA, os distritos de Aveiro, Beja, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa e Setúbal vão manter-se sob aviso vermelho até domingo, devido à agitação marítima. Já os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga estão com aviso laranja para queda de neve até domingo de manhã.

Porto, Aveiro e Coimbra ficam sob aviso amarelo de queda de neve até domingo.