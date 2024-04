Feriado do 25 de Abril será um “dia inicial” nublado e mais frio

É o regresso do Inverno no meio de uma Primavera que mais tem parecido o Verão — e vai acontecer precisamente esta quinta-feira, dia em que se celebram os 50 anos da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura e conquistou a democracia em Portugal. A informação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma descida das temperaturas no feriado, céu nublado em quase todo o país e até chuva em alguns locais.

Os primeiros sinais de uma mudança no estado do tempo surgirão já a partir desta quarta-feira, com o céu a ficar coberto por nuvens altas em Portugal Continental e na Madeira; e com o arquipélago dos Açores a registar um céu parcialmente nublado. As temperaturas máximo a 24 de Abril, no entanto, serão semelhantes às desta terça-feira: Lisboa e Faro chegarão aos 24ºC, o Porto aos 21ºC, Ponta Delgada aos 18ºC (menos 2ºC do que nesta terça-feira) e o Funchal registará 26ºC (mais 1ºC do que na terça-feira).

Mas na quinta-feira, dia em que as celebrações do 25 de Abril saem às ruas um pouco por todo o país, a meteorologia vai ser menos benevolente. As nuvens vão tomar conta definitivamente do céu nacional e as temperaturas vão baixar em quase todo o lado: Faro manter-se-á nos 24ºC e tanto o Funchal como Ponta Delgada continuarão com as máximas dos últimos dias, mas a temperatura em Lisboa não deve ultrapassar os 19ºC e no Porto baixará aos 17ºC. Há mesmo previsão de chuva em dois distritos: Braga e Aveiro.

As previsões meteorológicas tornam-se mais precisas com a aproximação dos dias em análise, mas Márcio Santos, um entusiasta da meteorologia que acompanha a evolução do estado do tempo na página "Meteo Trás os Montes", sugeriu esta terça-feira que "voltamos ao Inverno" nos próximos dias: "Podiam ser mapas de Fevereiro, mas são para finais de Abril e início de Maio", descreveu, publicando imagens que reflectem a pressão atmosférica e níveis de precipitação que se esperam até ao fim da primeira semana do próximo mês.

Se vai fazer ponte e esperava usufruir da praia, talvez ainda vá a tempo de virar a bússola para planos noutras altitudes: é que na próxima sexta-feira, 26 de Abril, a descida das temperaturas e a nebulosidade pode mesmo culminar em queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do fim da tarde.

De acordo com o IPMA, o dia será de "céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região Sul até ao início da manhã", com "chuva ou aguaceiros no litoral das regiões Norte e Centro, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e sendo em geral fraca na região Sul"; e com possibilidade de trovoada na região Norte no fim do dia. Nos Açores, esperam-se "períodos de céu muito nublado com boas abertas" e, na Madeira, céu muito nublado — mas a aliviar a partir da tarde — e uma ligeira subida da temperatura.

??Podiam ser mapas de fevereiro, mas são para finais de abril e início de maio! pic.twitter.com/e8bnA1DPWn — Márcio Santos - Meteorologia e Ambiente (@MeteoTrasMontPT) April 23, 2024

Em Portugal Continental, o cenário será semelhante no sábado — último dia para que o IPMA disponibilizava, até aos primeiros minutos desta quarta-feira, uma previsão descritiva da meteorologia no continente. Espera-se "céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade, de norte para sul, a partir do fim da manhã", aguaceiros que também vão diminuindo de intensidade a partir da tarde (a queda de neve na Serra da Estrela deve manter-se até meio da manhã) e trovoada.