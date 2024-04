Autoridade Marítima renova aviso para cuidados redobrados nas praias ainda sem vigilância

Neste fim-de-semana, um homem de 52 anos, de nacionalidade irlandesa, morreu no areal depois de retirado da água onde se encontrava em dificuldades em Albufeira, no Algarve.

Depois de mais uma morte no mar, neste sábado, a Autoridade Marítima reforçou no domingo o aviso de que apesar de o tempo estar bom, as condições do mar ainda são adversas e as pessoas têm de se manter alerta. "É importante referir que as praias ainda estão sem vigilância e que o mar ainda é de Inverno”, reforçou ao PÚBLICO o porta-voz da AMN, comandante José Sousa Luís, quando contactado para indicar um balanço actual de eventuais operações de resgaste.

​“Neste fim-de-semana, não foi feito um balanço das operações de salvamento como o feito no fim-de-semana passado”, quando eram esperados dias de grande afluência às praias e quando a AMN apelou também a que, no caso de uma pessoa assistir a uma situação de perigo dentro de água, não entrasse na água mas sim pedisse ajuda através do 112.

A vigilância nas praias nunca começa antes de Maio, mês em que é esperada, como todos os anos no início da época balnear, a publicação de uma portaria dos ministérios da Defesa e do Ambiente "que define quais as praias que obrigatoriamente vão ter nadadores-salvadores". Há agora um número muito limitado com essa vigilância. É o caso de Cascais, Matosinhos ou Póvoa do Varzim.

Morte na praia em Albufeira

No sábado, um homem de 52 anos, de nacionalidade irlandesa, morreu no areal depois de retirado da água onde se encontrava em dificuldades. "Segundo o que foi possível apurar, o homem de 52 anos encontrava-se em dificuldades na água, tendo dois banhistas da praia ao lado tentado resgatá-lo sem sucesso e ficando também em dificuldades", indicou a AMN em comunicado.

O alerta enviado indicava que "se encontravam três pessoas em dificuldade na água" e que quando os meios chegaram ao local, as vítimas já tinham sido retiradas da água pelos nadadores-salvadores da praia adjacente, uma delas já em estado inconsciente.



"O homem de 52 anos, de nacionalidade irlandesa, foi prontamente assistido pelos nadadores-salvadores que iniciaram as manobras de reanimação, até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Albufeira e do INEM, que deram continuidade às manobras, mas sem sucesso", lamentou a AMN. O óbito foi declarado no local.

Riscos ainda elevados

Na sexta-feira 12 de Abril, perspectivando-se um fim-de-semana de calor, a AMN publicou um comunicado, no qual recordava que, apesar de as temperaturas atingirem valores acima da média para esta época do ano, o mar apresenta ainda “um risco elevado devido aos efeitos da agitação marítima”, sendo um mar de Inverno mais propício ao surgimento de fundões e agueiros em zonas com declives acentuados à beira-mar, que arrastam os banhistas para longe da costa.

O fim-de-semana passado ultrapassou as expectativas mais pessimistas, com três jovens desaparecidos em três dias em praias. Um na Costa Nova, em Ílhavo, no distrito de Aveiro; outro na praia da Vieira, na Marinha Grande, distrito de Leiria; e um terceiro na praia dos Salgueiros, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. Um quarto jovem desapareceu no rio Tejo, em Lisboa.​ Foram efectuadas 249 operações de salvamento entre sexta-feira e domingo.

Já neste fim-de-semana, foram encontrados os corpos dos jovens desaparecidos na praia de Vieira e de Ílhavo.